SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. ÖZET | Çek Cumhuriyeti - İngiltere maç sonucu: 0-1

ÖZET | Çek Cumhuriyeti - İngiltere maç sonucu: 0-1

23.06.2021 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 D Grubu 3. maçında İngiltere, Çekya'yı 1-0 mağlup ederek, grubu lider tamamladı.

ÖZET | Çek Cumhuriyeti - İngiltere maç sonucu: 0-1

EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere ile Çekya karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'ndaki maçı Artur Dias yönetti.

Mücadelenin tek golü 12. dakikada Grealish'in asistinde Sterling'den geldi. İngiltere mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, 7 puana ulaşarak grubu lider bitirdi ve ikinci tura yükselme hakkı kazandı.

Hırvatistan'ın İskoçya'yı mağlup etmesiyle 3. sıraya gerileyen Çekya ise, üçüncü sıraya gerilemesine rağmen, en iyi üçüncüler arasına girmeyi garantileyerek son 16 turuna çıktı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: REUTERS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...
Tottenham'da Gattuso sesleriTottenham'da Gattuso sesleri
Anahtar Kelimeler:
Çek Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı İngiltere Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tramvay durağında böyle bulundu! Görüntü İstanbul'dan

Tramvay durağında böyle bulundu! Görüntü İstanbul'dan

Korkunç olay! 3 küçük kardeş kurtarılamadı

Korkunç olay! 3 küçük kardeş kurtarılamadı

Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı!

Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı!

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri

Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Fatih Terim döner dönmez biletlerini kesti!

Fatih Terim döner dönmez biletlerini kesti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Milli Takım'da şok eden kavga!

Milli Takım'da şok eden kavga!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Şenol Güneş'ten istifa açıklaması

Şenol Güneş'ten istifa açıklaması

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.