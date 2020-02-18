ÖZET | Chelsea-Manchester United maç sonucu: 0-2

Ligde üç haftadır kazanamayan iki takımın mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.
Karşılaşmanın 45. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Aaron Wan-Bissaka'nın ceza alanına ortaladığı meşin yuvarlağı Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial kafa vuruşuyla uzak köşeden ağlara gönderdi ve konuk ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Kalan bölümde skoru koruyan Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, başkent deplasmanından üç puanla ayrıldı. Manchester ekibi, 1987-88 sezonundan bu yana ilk kez Chelsea'ye karşı ligdeki iki maçı da kazandı.
Bu galibiyetin ardından Manchester United 38 puana yükselirken, Chelsea 41 puanda kaldı. Bu arada, Londra ekibinin attığı iki gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi incelemesinin ardından geçerlilik kazanmadı. Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, 13. dakikada sakatlanarak yerini Mason Mount'a bıraktı.
Bayern Münih'den flaş transfer hamlesi!
Fenerbahçe'den tepki: Herkese VAR bize YOK
Fenerbahçe'de derbi heyecanı!
Galatasaray'da sakatlık şoku!
Beşiktaş'a Kenyalı golcü
Beşiktaş'tan flaş Galatasaray tepkisi
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Şok gelişme! Genç yıldız kadro dışı
Kendi oyuncusunu tokatladı
Falcao, o takıma önerilmiş
Ünlü futbolcu sahayı terk etti
Real'e Celta çelmesi
Köln Bayern Münih maç özeti: 1-4
Alexander Sörloth o rekora gözünü dikti!
Trabzonspor Sivasspor'u devirdi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum