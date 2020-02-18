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ÖZET | Chelsea-Manchester United maç sonucu: 0-2

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.02.2020 07:36 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de oynanan 26. hafta maçında Manchester United deplasmanda Chelsea'yi Anthony Martial ve Harry Maguire'nin golleriyle 2-0 yenildi.

ÖZET | Chelsea-Manchester United maç sonucu: 0-2

Ligde üç haftadır kazanamayan iki takımın mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Aaron Wan-Bissaka'nın ceza alanına ortaladığı meşin yuvarlağı Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial kafa vuruşuyla uzak köşeden ağlara gönderdi ve konuk ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti.

MAGUIRE SON SÖZÜ SÖYLEDİ

  1. dakikada Bruno Fernandes'in sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanına gelen topu Harry Maguire kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu ve Manchester United farkı ikiye çıkardı.

87-88 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ İKİ MAÇI DA KAZANDI

Kalan bölümde skoru koruyan Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, başkent deplasmanından üç puanla ayrıldı. Manchester ekibi, 1987-88 sezonundan bu yana ilk kez Chelsea'ye karşı ligdeki iki maçı da kazandı.

KANTE SAKATLANDI

Bu galibiyetin ardından Manchester United 38 puana yükselirken, Chelsea 41 puanda kaldı. Bu arada, Londra ekibinin attığı iki gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi incelemesinin ardından geçerlilik kazanmadı. Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, 13. dakikada sakatlanarak yerini Mason Mount'a bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
chelsea Manchester United Anthony Martial Harry Maguire N'Golo Kante

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