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ÖZET |Denizlispor 0-1 Gaziantep FK

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.11.2020 18:12 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup etti ve son 4 maçtaki 3. galibiyetini aldı.

ÖZET |Denizlispor 0-1 Gaziantep FK

Süper Lig'in 9. haftasında Denizlispor evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 1-0'lık skorla kazandı. Gaziantep'e galibiyeti getiren gol, 26. dakikada Kenan Özer'den geldi.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran ve son 4 maçta 3. galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 14 yaptı. Denizlispor ise üst üste 3. yenilgisini aldı ve 5 puanla 20. sırada kaldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise Başakşehir deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 25. dakikasında sol kanattan hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Sagal'in yaptığı ortada Bergdich'in vuruşundan top yandan dışarı çıktı.

Aynı dakikada kaleci Günay'ın uzun pasıyla topla buluşan Muhammet Demir meşin yuvarlağı Kenan Özer'e aktardı. Topla ceza sahası içine giren Kenan Özer, sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşa topu ağlara gönderdi: 1-0.

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