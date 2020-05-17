ÖZET | Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach: 1-3

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynanan mücadelede ev sahibi ekip karşılaşmaya Trapp, Toure, Abraham, Hinteregger, N'dicka, Sow, Rode, Kamada, Kostic ve Dost ilk 11'i ile başladı. Konuk ekip Mönchengladbach ise Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Neuhaus, Strobl, Plea, Thuram, Hofmann, Embolo ilk 11’i ile sahadaki yerini aldı.
Commerzbank Arena'daki mücadelede henüz 36’ncı saniyede Mönchengladbach, Plea’nın golüyle durumu 1-0’a getirdi. 7’nci dakikada Thuram’ın boş kaleye gönderdiği topla konuk ekip farkı 2’ye çıkardı. İlk yarısı 2-0’lık Mönchengladbach galibiyeti ile tamamlanan karşılaşmada, konuk ekibin etkili oyunu devam etti. Mönchengladbach, N'Dicka'nın Embolo'ya ceza sahası içinde yaptığı faul sonucu penaltı kazandı. Bensebaini'nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3. Karşılaşmanın 81’inci dakikasında Frankfurt, Silva ile farkı 2'ye indirdi: 1-3. Karşılaşmada başka gol olmadı ve konuk ekip sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Puanını 52’ye çıkaran Mönchengladbach 3’üncü sıraya yükselirken, ev sahibi Frankfurt ise 28 puanla 13’üncü sırada kendisine yer buldu.
Öte yandan mücadelede koronavirüs salgını sebebiyle bir dizi önlem alındı. Özellikle yedek kulübesinde oyuncular sosyal mesafe kurallarına uyarak ayrı otururken, birçok futbolcu da tribünlerde oturarak görev bekledi.
(DHA)
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