ÖZET | Erzurumspor - Konyaspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Yılmaz Vural'ın takımı Erzurumspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Konyaspor üst üste 2. galibiyetini aldı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Milosevic ve Abdulkerim Bardakcı kaydetti. BB Erzurumspor'un tek golü Da Costa'dan geldi.

Bu sonuçla, Konyaspor 39 puana yükseldi. Ligde kalma yarışında ağır bir yara alan BB Erzurumspor ise 27 puanda kaldı. Erzurumspor'da yeni teknik direktör Yılmaz Vural ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

ERZURUMSPOR - KONYASPOR

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Salper Barış Saka xx, Bahtiyar Birinci xx, Murat Ergin Gözütok xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Murat xx, Da Costa xxx, Leo xx, Bergdich xx (Hasan dk. 67 xx), Omolo xx, Obertan xx (Osman dk. 46 xx), Emrah xx (Boumal dk.75 xx), Chahechouhe xxx, Rashani xx (El Kabir dk. 54 xx), Gomes xx

Yedekler: Kayacan, Butko, Buğra, Gökhan, Oltan, Darri