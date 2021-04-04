ÖZET | Erzurumspor - Konyaspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Yılmaz Vural'ın takımı Erzurumspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Konyaspor üst üste 2. galibiyetini aldı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Milosevic ve Abdulkerim Bardakcı kaydetti. BB Erzurumspor'un tek golü Da Costa'dan geldi.
Bu sonuçla, Konyaspor 39 puana yükseldi. Ligde kalma yarışında ağır bir yara alan BB Erzurumspor ise 27 puanda kaldı. Erzurumspor'da yeni teknik direktör Yılmaz Vural ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Salper Barış Saka xx, Bahtiyar Birinci xx, Murat Ergin Gözütok xx
BB Erzurumspor: Szumski xx, Murat xx, Da Costa xxx, Leo xx, Bergdich xx (Hasan dk. 67 xx), Omolo xx, Obertan xx (Osman dk. 46 xx), Emrah xx (Boumal dk.75 xx), Chahechouhe xxx, Rashani xx (El Kabir dk. 54 xx), Gomes xx
Yedekler: Kayacan, Butko, Buğra, Gökhan, Oltan, Darri
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet xx, Abdulkerim xxx, Guilherme xx, Jevtovic xxx, Oğuz Kağan xx (Adil dk.83 ? ), Sekidika xxx (Kravets dk. 83 ?), Milosevic xxx (Hadziahmetovic dk. 65 x), Bytyqi xxx (Miya dk. 74 x), Cikalleshi xx
Yedekler: Erten, Shengelia, Barış, Musa, Eduok, Daci
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kartlar: Jevtovic, Guilherme (Konyaspor), Murat, Leo ( BB Erzurumspor)
Goller: Milosevic (dk. 9), Abdülkerim (dk. 44) (Konyaspor), Da Costa (dk. 15) (BB Erzurumspor)
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