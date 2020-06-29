SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. ÖZET | Espanyol: 0 - Real Madrid: 1 maç sonucu

ÖZET | Espanyol: 0 - Real Madrid: 1 maç sonucu

İSPANYA HABERLERİ  | 29.06.2020 07:41 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol'u 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında olduğu Barcelona'nın 2 puan önünde, liderlik koltuğuna oturdu.

ÖZET | Espanyol: 0 - Real Madrid: 1 maç sonucu

Lig sonuncusu olup iki gün önce teknik direktör değişikliği yapan Espanyol deplasmanına giden Real Madrid, karşılaşmanın 45. dakikasında Casemiro'nun attığı golle önemli bir galibiyet aldı.

Barcelona'nın Celta Vigo deplasmanında 2-2 berabere kalarak puan kaybetmesini iyi değerlendiren Real Madrid, liderliğini sağlamlaştırdı.

Espanyol ise 24 puanla son sırada yer aldı.

La Liga'da kalan 6 hafta öncesinde Real Madrid'in 71, Barcelona'nın 69, Atletico Madrid'in 58 ve Sevilla'nın 54 puanı bulunuyor.

Ligin 33. haftasında, 30 Haziran'da Barcelona-Atletico Madrid, 2 Temmuz'da Real Madrid-Getafe maçları yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCem Yılmaz, Netflix’e karşı!Cem Yılmaz, Netflix’e karşı!
Guti ile yollar ayrılıyorGuti ile yollar ayrılıyor
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: İkinci dalgaya girildi

Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: İkinci dalgaya girildi

Dev maçta gülen olmadı

Dev maçta gülen olmadı

Okan Koçuk'tan büyük hata!

Okan Koçuk'tan büyük hata!

Maçta ağlamıştı... Nedeni ortaya çıktı!

Maçta ağlamıştı... Nedeni ortaya çıktı!

Rıza Çalımbay Mert Hakan'a sitem etti!

Rıza Çalımbay Mert Hakan'a sitem etti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Messi üstüne yürüdü...

Messi üstüne yürüdü...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ronaldo etkilemedi, Messi gitse farklı olurdu

Ronaldo etkilemedi, Messi gitse farklı olurdu

Alvaro Morata hayranıyla evlendi

Alvaro Morata hayranıyla evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Espanyol: 0 - Real Madrid: 1 maç sonucu

Madrid şampiyonluğa yürüyor!

ÖZET | Deportivo - Ponferradina maç sonucu: 2-1

Deportivo, Emre Çolak'ın golüyle kazandı

Almeria'da teknik direktör Guti görevden alındı

Ünlü teknik adamın görevine son verildi

Almeria Guti ile yollarını ayırıyor

Guti ile yollar ayrılıyor

Real Madrid 2-0 Mallorca (Maç Sonucu) Real Madrid liderliğini korudu

Real Madrid liderliğini korudu

ÖZET | Real Valladolid-Getafe maç sonucu: 1-1

Enes Ünal'ın golü 1 puanı getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.