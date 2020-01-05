ÖZET | Espanyol - Barcelona maç sonucu: 2-2

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında oynanan derbi maçında Barcelona, deplasmanda Espanyol ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Espanyol, 23. dakikada David Lopez'in golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarı daha atak oynayan Barcelona, Luis Suarez (Dk. 50) ve Arturo Vidal'ın (Dk. 58) golleriyle 2-1 öne geçti. Barcelona'da orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, 75. dakikada gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.

Rakibinin eksikliğini iyi değerlendiren Espanyol, 88. dakikada Wu Lei'nin golüyle skora eşitliği getirdi. Karşılaşmanın son dakikalarında skor değişmeyince derbi 2-2 sona erdi.

Bu skorla puanını 40'a çıkaran Barcelona, sezonun ilk yarısını averajla lider bitirdi. Katalan takımıyla aynı puanda olan Real Madrid ise ikinci sırada yer aldı. La Liga'da 3'üncü Atletico Madrid ve 4'üncü Sevilla'nın da 35'er puanı bulunuyor. Ligde son sırada olan Espanyol'un 11 puanı var.

(AA)

