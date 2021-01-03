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ÖZET | Fatih Karagümrük - Trabzonspor: 1-2

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.01.2021 17:56 | Son Güncelleme

Süper Lig’de 7 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray mağlubiyeti ile son bulan Trabzonspor, 16’ncı haftada deplasmanda Fatih Karagümrük karşısında 3 puanla ayrılarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyordu. Karşılaşma Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta oynandı. Maçın son dakikalarına girilirken Trabzonspor eşitliği bozdu ve karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

ÖZET | Fatih Karagümrük - Trabzonspor: 1-2

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı Fatih Karagümrük - Trabzonspor mücadelesiyle devam etti. 15 maçta 20 puan toplayabilen Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maç Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU: Fatih Karagümrük 1-2 Trabzonspor

90' Karşılaşmanın sonuna 4 dakika duraklama süresi eklendi.

85' Karşılaşmanın bu dakikalarında Trabzonsporlu oyuncular paslaşmalarla pozisyon şansı arıyor.

82' Trabzonspor'da Djaniny yerini Afobe'ye bıraktı.

81' Trabzonspor'da Ekuban bu sezon Süper Lig'deki ilk deplasman golünü kaydetti.

80' GOL! Trabzonspor karşılaşmada yeniden öne geçiyor. Ceza sahasının dışında topla buluşan Ekuban içeriye kadar sürdü ve rakibinden sıyrılıp golünü attı

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71' Jure Balkovec, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

70' GOL! Fatih Karagümrük karşılaşmada beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Jimmy Durmaz'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde buluşan Balkovec, sol çaprazdan şutunu kaleye doğru gönderdi ve top ağlarla buluştu.

57' Fatih Karagümrük'te Arveladze duran pozisyonun ardından topa sert vurduğu gerekçesiyle sarı kart gördü.

56' ETKİLİ GELDİ! Fatih Karagümrük'te soldan içeriye yapılan ortayla Arveladze buluştu. Onun vuruşu savunmada kaldı.

47' Fatih Karagümrük'te Jure Balkovec sarı kart gördü.

45' GOL! Trabzonspor ikinci yarıyı golle açtı. Serkan'ın sağdan ceza sahası içine gönderdiği ortasında kale önünde buluşan Nwakaeme dokunuşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

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İLK YARI SONUCU: Fatih Karagümrük 0-0 Trabzonspor

33' Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz sağ çaprazdan ceza sahası içine ortasını yaptı. Topu kaleci Uğurcan Çakır rahatlıkla kontrol etti.

23' Ndiaye oyuna devam ederken karşılaşma hakem atışıyla yeniden hareketlendi.

22' Sağlık görevlileri Ndiaye için oyun alanına geldi.

21' Fatih Karagümrük'te Ndiaye, Abdulkadir Parmak ile girdiği mücadelede yerde kaldı.

9' GOL İPTAL! Trabzonspor sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası içine yapılan ortayı Ekuban kafayla yükselerek ağlara gönderdi. Devamında pozisyon VAR'da incelendi ve iptal kararı çıktı.

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8' Trabzonspor'da sol kanattan gelen Marlon ortasını ceza sahası içindeki arkadaşıyla buluşturmak istedi ancak savunma kornere gönderdi.

3' Fatih Karagümrük'te sol alanda topla buluşan Ndiaye, son çizgiye kadar indi ve topu ceza sahasına ortaladı ancak öncesinde top auta çıkmıştı.

2' Fatih Karagümrük, kendi yarı alanında paslaşmalarla oyun kurma hazırlığında.

FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Vodafone Park

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec, Biglia, Koray, Ndiaye, Jimmy, Alparslan, Sobiech

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hosseini, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Sarı kartlar: Hosseini, Abdulkadir Parmak,Marlon Xavier, Baker (Trabzonspor), J. Balkovec,V. Arveladze (Fatih Karagümrük)

Goller: Nwakaeme,Ekuban (Trabzonspor) , Balkovec (Fatih Karagümrük)


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