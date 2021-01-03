ÖZET | Fatih Karagümrük - Trabzonspor: 1-2

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı Fatih Karagümrük - Trabzonspor mücadelesiyle devam etti. 15 maçta 20 puan toplayabilen Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maç Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU: Fatih Karagümrük 1-2 Trabzonspor

90' Karşılaşmanın sonuna 4 dakika duraklama süresi eklendi.

85' Karşılaşmanın bu dakikalarında Trabzonsporlu oyuncular paslaşmalarla pozisyon şansı arıyor.

82' Trabzonspor'da Djaniny yerini Afobe'ye bıraktı.

81' Trabzonspor'da Ekuban bu sezon Süper Lig'deki ilk deplasman golünü kaydetti.

80' GOL! Trabzonspor karşılaşmada yeniden öne geçiyor. Ceza sahasının dışında topla buluşan Ekuban içeriye kadar sürdü ve rakibinden sıyrılıp golünü attı

71' Jure Balkovec, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

70' GOL! Fatih Karagümrük karşılaşmada beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Jimmy Durmaz'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde buluşan Balkovec, sol çaprazdan şutunu kaleye doğru gönderdi ve top ağlarla buluştu.

57' Fatih Karagümrük'te Arveladze duran pozisyonun ardından topa sert vurduğu gerekçesiyle sarı kart gördü.