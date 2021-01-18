ÖZET | Fenerbahçe-Ankaragücü: 3-1

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacakken, Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 38 yaparak 2. sıradaki yerini korudu. Üst üste 3. yenilgisini alan Ankaragücü ise 15 puanla 20. sırada kaldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 28. dakikada Thiam, 34. dakikada Samatta ve 67. dakikada Valencia'dan geldi. Ankaragücü'nün tek sayısını ise 90+4. dakikada Emre Güral kaydetti. Sarı - lacivertlilerde 40. dakikada sarı kart gören Ozan Tufan, Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

Başakşehir'i 4-1 ve Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nü de evinde 3-0 yenerek bu sezon iç sahada ilk kez üst üste 3 maç kazanmış oldu.

FENERBAHÇE İÇİN İLK GOL KRİTİK

Fenerbahçe'nin bu sezon galibiyetlerinde dikkat çeken bir istatistik de öne çıktı.

Erol Bulut'un öğrencileri, bu sezon ilk golü buldukları 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

EROL BULUT'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 4 değişik yaptı.

Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kart cezalıları Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan Sinan Gümüş'ü kadroya dahil edemedi. Bulut, bu isimlerin yanı sıra sakatlığını yeni atlatan Sadık Çiftpınar'a 11'de görev vermedi.

Bu oyuncuların yerine MKE Ankaragücü maçında Serdar Aziz, Filip Novak, Enner Valencia ve Mbwana Samatta ilk 11'de oynadı.

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşısında kalede Altay Bayındır görevlendirilirken, savunma hattı Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand ve Filip Novak'tan oluştu. Orta ikilide Luiz Gustavo-Ozan Tufan, kanatlarda Valencia ve Thiam yer aldı. Forvet arkasında Pelkas şans bulurken, forvette Samatta oynadı.