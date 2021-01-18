ÖZET | Fenerbahçe-Ankaragücü: 3-1

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 28. dakikada Thiam, 34. dakikada Samatta ve 67. dakikada Valencia'dan geldi. Ankaragücü'nün tek sayısını ise 90+4. dakikada Emre Güral kaydetti. Sarı - lacivertlilerde 40. dakikada sarı kart gören Ozan Tufan, Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düştü.
Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 38 yaparak 2. sıradaki yerini korudu. Üst üste 3. yenilgisini alan Ankaragücü ise 15 puanla 20. sırada kaldı.
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacakken, Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Fenerbahçe'de iki oyuncu, sakatlık nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı.
Sarı - lacivertlilerin stoperi Serdar Aziz, 59. dakikada, Enner Valencia ise 76. dakikada sakatlanarak kenara geldi.
Fenerbahçe, Ankaragücü'nü farklı mağlup ettikten sonra evindeki galibiyet serisini de 3 maça taşıdı.
Başakşehir'i 4-1 ve Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nü de evinde 3-0 yenerek bu sezon iç sahada ilk kez üst üste 3 maç kazanmış oldu.
Fenerbahçe'nin bu sezon galibiyetlerinde dikkat çeken bir istatistik de öne çıktı.
Erol Bulut'un öğrencileri, bu sezon ilk golü buldukları 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 4 değişik yaptı.
Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kart cezalıları Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan Sinan Gümüş'ü kadroya dahil edemedi. Bulut, bu isimlerin yanı sıra sakatlığını yeni atlatan Sadık Çiftpınar'a 11'de görev vermedi.
Bu oyuncuların yerine MKE Ankaragücü maçında Serdar Aziz, Filip Novak, Enner Valencia ve Mbwana Samatta ilk 11'de oynadı.
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşısında kalede Altay Bayındır görevlendirilirken, savunma hattı Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand ve Filip Novak'tan oluştu. Orta ikilide Luiz Gustavo-Ozan Tufan, kanatlarda Valencia ve Thiam yer aldı. Forvet arkasında Pelkas şans bulurken, forvette Samatta oynadı.
Sarı-lacivertlilerde yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Sadık Çiftpınar, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu ve İsmail Yüksek şans bekledi.
Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.
Eksikler sebebiyle kadroda olması beklenen Ferdi, omzunda yaşadığı ağrı sebebiyle MKE Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe'de sakatlığını yeni atlatan Sadık Çiftpınar, MKE Ankaragücü karşısında yedek soyundu.
Ligde oynanan son 3 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de görevlendirilen ve beğeni toplayan Sadık, belindeki ağrı sebebiyle Kasımpaşa ile oynanan kupa maçında kadroya dahil edilmemişti.
Maçtan önceki son idman öncesinde kendini iyi hissettiğini söyleyerek takıma dahil olan Sadık, MKE Ankaragücü karşısında kadroda yer aldı.
Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir kadroda bulunmayan Filip Novak, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
Ligde son olarak sarı-lacivertlilerin 23 Aralık'ta Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın kadrosunda bulunan Novak, daha sonra oynanan 3 lig ve 1 kupa maçında kadroda yer almamıştı.
Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Sosa ve Ademi, kadroda yer almadı.
Hafif sakatlıkları sebebiyle durumlarının maç saatinde belli olacağı açıklanan 2 oyuncu, teknik heyetin kararıyla MKE Ankaragücü maçı kadrosuna dahil edilmedi.
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısına 10 oyuncusundan yoksun çıktı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Kemal Ademi ile Ömer Faruk Beyaz'ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, bu mücadelede takımlarını yalnız bıraktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Önel, Erdem Bayık
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz(Lemos dk. 59), Novak, Gustavo, Ozan(İsmail Yüksek dk. 78), Valencia (Fatih Yiğit dk. 78 x), Thiam (Cisse dk. 73 ), Pelkas, Samatta
MKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija , Atila Turan , Lukasik (Diousse dk. 74 ), Voca (Torgeir Borven dk. 58 ), Lobjanidze (Alper Potuk dk. 74 ), Paintsil , Endri (Şahverdi dk. 84 ), Bolingi (Emre Güral dk. 58 )
Goller: Thiam (dk. 28), Samatta (dk. 35), Valencia (dk. 67) (Fenerbahçe), Emre Güral (dk. 90+4) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Ozan Tufan (Fenerbahçe), Endri Çekiçi (MKE Ankaragücü)
5' dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından plase vuruşunda, top kaleci Friedrich'de kaldı.
8'dakikada hücumun sol kanadından Valencia'nın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda, top kale çizgisinde bekleyen Atila Turan'a çarptı. Atağın devamında Gustavo'nun şutunda yine kaleci Friedrich topu kontrol etti.
25'dakikada sağdan Atila Turan'ın direkt kaleye doğru kullandığı köşe vuruşunda, top kaleci Altay'ın müdahalesinin ardından direkten döndü. Pozisyonun devamında Ozan Tufan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
28'dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valencia'nın sağdan yerden ortasında penaltı noktası civarında Thiam'ın vuruşunda, kaleci Friedrich topu elinden sektirdi. Devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Thiam, topu ağlara gönderdi: 1-0.
34'dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan uzun topta Thiam, topu kontrol ettikten sonra ceza sahasında bulunan Samatta'ya aktardı. Samatta'nın, iki oyuncudan sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.
37'dakikada Cekici'nin uzak mesafeden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
45+3'dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pelkas'ın sert vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak direk dibinden kornere gitti.
53'dakikada MKE Ankaragücü’nün kazandığı frikikte topu başına gelen Lukasik’in sert şutu az farkla auta çıktı.
54'dakikada Valencia, Samatta ile paslaşarak ceza alanına girdi. Valencia’nın sağ çaprazdan yaptığı vuruş yanan auta gitti.
55'dakikada Ozan’ı uzun pasını alan Nazım, son çizgiye inerek topu ceza alanına kesti. Valencia’nın şutunu kaleci Friedrich, gole izin vermedi. Kaleciden dönen topu ise savunma uzaklaştırdı.
66'dakikada Nazım’ın sağ kanattan ortasında Pelkas şık bir vuruş yaptı. Ancak top az farkla üstten auta çıktı.
67'dakikada Emre Güral’ın pas hatasında araya giren ve topun sahibi olan Valencia’nın, kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0
90+4'dakikada ceza sahasında topla buluşan Emre Güral, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1
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