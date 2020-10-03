ÖZET | Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 2-1

1' Ve zorlu mücadelede ilk düdük geldi...

Milli maç arasından sonra Fenerbahçe, Göztepe'nin konuğu olacak. Fatih Karagümrük ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24 ve 68. dakikalarda Tanzanyalı forveti Mbwana Ally Samatta attı. Karagümrük, 78. dakikada penaltıdan Erik Sabo ile farkı 1'e indirdi. Erik Sabo, 87. dakikada kullandığı ikinci penaltı vuruşunda Altay'ı geçemedi.

Fenerbahçe Süper Lig'in 4. hafta maçında Kadıköy'de Fatih Karagümrük le karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maç özet i ve maçın detayları haberimizde...

6' FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI! Sosa'nın kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Lemos kafayı vurdu, şutu üst direkten geri döndü.

8' Fenerbahçe'de Sosa'nın Samatta'ya doğru attığı uzun pası kaleci Viviano kontrol etti.

11' Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

15' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Karagümrük savunması uzaklaştırdı.

16' Fenerbahçe'de Gustavo'nun sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Balkovec uzaklaştırdı.

19' Fenerbahçe'de Caner'in sol kanattan yaptığı ortasına Thiam kafayı vurdu, şutu yandan dışarı çıktı.

20' Karagümrük'te Salibur'un ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu savunmada Caner engelledi.

23' Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

24' FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ! Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Samatta bomboş vurdu, şutu ağlarla buluştu.

29' Fenerbahçe'de Valencia'nın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut kaleci Viviano'da kaldı.

31' Fenerbahçe bu dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf.

38' Karagümrük'te Ndao'nun sağ kanattan Darri'ye doğru yaptığı ortasını kademede Gökhan Gönül karşıladı.