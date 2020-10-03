ÖZET | Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 2-1

Fenerbahçe Süper Lig'in 4. hafta maçında Kadıköy'de Fatih Karagümrükle karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24 ve 68. dakikalarda Tanzanyalı forveti Mbwana Ally Samatta attı. Karagümrük, 78. dakikada penaltıdan Erik Sabo ile farkı 1'e indirdi. Erik Sabo, 87. dakikada kullandığı ikinci penaltı vuruşunda Altay'ı geçemedi.
Fenerbahçe'de Mauricio Lemos, 85. dakikada kırmızı kart gördü.
2 hafta aranın ardından yeniden kazanan Fenerbahçe, puanını 8'e yükseltti. Haftaya lider giren Fatih Karagümrük, ilk mağlubiyetini alarak 7 puanda kaldı.
Milli maç arasından sonra Fenerbahçe, Göztepe'nin konuğu olacak. Fatih Karagümrük ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.
1' Ve zorlu mücadelede ilk düdük geldi...
2' Sarı-lacivertliler köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Ardından Sosa'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta gitti.
4' Fenerbahçe'de Samatta'nın ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta gitti.
6' FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI! Sosa'nın kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Lemos kafayı vurdu, şutu üst direkten geri döndü.
8' Fenerbahçe'de Sosa'nın Samatta'ya doğru attığı uzun pası kaleci Viviano kontrol etti.
11' Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.
15' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Karagümrük savunması uzaklaştırdı.
16' Fenerbahçe'de Gustavo'nun sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Balkovec uzaklaştırdı.
19' Fenerbahçe'de Caner'in sol kanattan yaptığı ortasına Thiam kafayı vurdu, şutu yandan dışarı çıktı.
20' Karagümrük'te Salibur'un ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu savunmada Caner engelledi.
23' Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
24' FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ! Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Samatta bomboş vurdu, şutu ağlarla buluştu.
29' Fenerbahçe'de Valencia'nın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut kaleci Viviano'da kaldı.
31' Fenerbahçe bu dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf.
38' Karagümrük'te Ndao'nun sağ kanattan Darri'ye doğru yaptığı ortasını kademede Gökhan Gönül karşıladı.
41' Karagümrük'te Ndao'nun sağ kanattan yaptığı ortasını kaleci Altay kornere çeldi.
43' Biglia'nın kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.
İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 1-0
45' Ve ikinci yarı başladı.
48' Karagümrük'te Ndao bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.
49' Ndao'nun önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.
50' Karagümrük'te Salibur'un ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmaya da çarpıp direk dibinden kornere çıktı.
52' Karagümrük'te Ndao'nun sağ kanattan yerden yaptığı ortasını savunmada Gustavo kesti.
57' Fenerbahçe'de Mame Thiam'ın yerine Sinan Gümüş oyuna girdi.
57' Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın yerine Mert Hakan Yandaş oyuna girdi.
57' Karagümrük'te Yannis Salibur'un yerine Jimmy Durmaz oyuna girdi.
59' Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Balkovec uzaklaştırdı.
60' Fenerbahçe'de Valencia'nın ceza sahasının sol çaprazından içeri çevirdiği topu savunmada Zukanovic uzaklaştırdı.
66' Karagümrük'te Balkovec'in sol kanattan yaptığı orta doğrudan auta gitti.
63' Fenerbahçe'de Valencia, oyuna Sinan'ın girmesiyle sol kanada geçti.
67' Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Roco uzaklaştırdı.
75' Karagümrük'te Sabo ile Lemos arasında ceza sahasında yaşanan ikili mücadelenin ardından konuk ekip oyuncuları penaltı itirazları yaptı. Maçın hakemi oyunu durdurdu.
87' PENALTI KAÇTI! Erik Sabo'nun kullandığı ikinci penaltı atışını bu defa kaleci Altay Bayındır kurtardı!
94' KARAGÜMRÜK'TEN TEHLİKE! Alpaslan'ın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında iyi bir kafa vuruşu yapan Mevlüt'ün şutu üst ağlarda kaldı.
MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük
Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Sosa, Valencia, Ozan Tufan, Thiam, Samatta
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Sabo, Biglia, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech
Gol: Dk. 24 Samatta (Fenerbahçe)
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