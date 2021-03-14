ÖZET | Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 1-2

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazandı ve sarı-lacivertliler şampiyonluk yolunda büyük bir şok yaşadı.
Fenerbahçe 35. dakikada Novak ile öne geçerken, Gençlerbirliği 40. dakikada Serdar Aziz'in kendi kalesine yaptığı vuruşla beraberliği buldu. Ankara ekibinde Ayite, 63. dakikada atılan golle takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonucun ardından son 5 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, 1 maçı eksik olan zirvedeki Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. Gençlerbirliği ise 11 maç kazandı ve puanını 24 yaparak ligde kalma adına umutlandı.
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacakken, Gençlerbirliği evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Karşılaşmanın 62. dakikasında sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza alanına çevirdiği topa Ayite kafayı vurdu top ağlara gitti.
Golün ardından Fenerbahçe'de oyuncular ofsayt itirazlarında bulunurken, pozisyon VAR odasında hakem Mete Kalkavan tarafından incelendi.
Yaklaşık 3 dakikalık incelemenin ardından golde ofsayt olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor maçının 11'ine göre kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gitti.
Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı kart cezalısı Enner Valencia'nın yerine Luiz Gustavo'yu 11'de görevlendirdi.
Kalede Altay Bayındır'a şans veren Bulut, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Filip Novak'tan oluşturdu. Savunmanın önünde Luiz Gustavo'yu oynatan 46 yaşındaki çalıştırıcı, Gustavo'nun önünde Jose Sosa ve Mert Hakan'a formayı verdi. Hücumun kanatlarında Bright Osayi-Samuel ile Dimitris Pelkas yer alırken, santrforda Mame Thiam görev yaptı.
Sarı-lacivertlilerde Harun Tekin, Mauricio Lemos, Ozan Tufan, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Caner Erkin ise Erol Bulut'tan forma bekledi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, yaklaşık 1,5 ay sonra ilk 11'de görev aldı.
Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan 33 yaşındaki oyuncu, ligde 5 maçı kaçırmıştı.
Sakatlığının ardından ilk olarak geçen hafta İttifak Holding Konyaspor maçının son bölümünde oynayan Luiz Gustavo, Gençlerbirliği mücadelesine ise ilk 11'de başladı.
Brezilyalı futbolcu, son olarak ligde 2 Şubat'taki Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev yapmıştı.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin, Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyundu.
Teknik heyetin kararıyla bir süre takımdan ayrı kalan Caner, hafta içinde tekrar takımla çalışmalara başlamıştı.
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında tribünlerde bin adet fidan yer aldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşam, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarımıza teşekkür ve minnetlerimizi göstermek için 21-26 Mart Orman Haftası'nda dikimini gerçekleştireceğimiz binlerce fidana ev sahipliği yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği müsabakasında 5 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, kadroda yer almadı.
Bu oyuncuların yanı sıra cezalı Enner Valencia da takımını yalnız bıraktı.
11’inci dakikada Gustavo’nun pasında topla buluşan Osayi-Samuel’in vuruşunda kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15’inci dakikada Sosa’nın ortasında ceza alanı içinde topa iyi yükselen Novak’ın kafa ile indirdiği top Serdar’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan dışarı gitti.
35’inci dakikada Sosa’nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Novak’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
39’uncu dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Halil İbrahim’in soldan ortasında ön direkte yer alan Serdar Aziz’in ters vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
İlk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
49’uncu dakikada Nazım’ın ortasında topla buluşan Sosa’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci Nordfeldt hakim oldu.
61’inci dakikada Sosa'nın ara pasında topla buluşarak ceza sahası içi sağ çaprazına sarkan Samatta’nın yerden vuruşunda Arda Kızıldağ meşin yuvarlağı Cisse'den önce son anda kornere çeldi.
63’üncü dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ kanattan Candeias’ın ortasında arka direkte topla buluşan Ayite’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-2.
83’üncü dakikada Pelkas’ın pasında topla buluşan Sosa’nın vuruşunda kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
84’üncü dakikada Nazım Sangare'nin yerden pasında altıpasta topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
85’inci dakikada Sefa’nın sağdan savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Mugni'nin vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
90+3’üncü dakikada Pelkas’ın ortasında savunmadan seken topla buluşan İrfan Can’ın ceza sahası içinden sert vuruşunda kale direğine çarpan top oyun alanına döndü.
Mücadele 2-1 Gençlerbirliği üstünlüğü ile sona erdi.
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