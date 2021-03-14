ÖZET | Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 1-2

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazandı ve sarı-lacivertliler şampiyonluk yolunda büyük bir şok yaşadı.

Fenerbahçe 35. dakikada Novak ile öne geçerken, Gençlerbirliği 40. dakikada Serdar Aziz'in kendi kalesine yaptığı vuruşla beraberliği buldu. Ankara ekibinde Ayite, 63. dakikada atılan golle takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından son 5 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, 1 maçı eksik olan zirvedeki Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. Gençlerbirliği ise 11 maç kazandı ve puanını 24 yaparak ligde kalma adına umutlandı.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacakken, Gençlerbirliği evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN GOLÜNDE OFSAYT TARTIŞMASI

Karşılaşmanın 62. dakikasında sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza alanına çevirdiği topa Ayite kafayı vurdu top ağlara gitti.

Golün ardından Fenerbahçe'de oyuncular ofsayt itirazlarında bulunurken, pozisyon VAR odasında hakem Mete Kalkavan tarafından incelendi.