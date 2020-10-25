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ÖZET | Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.10.2020 17:56 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 6. haftası derbi heyecanına sahne oldu. Fenerbahçe yükselen performansını devam ettirmek istiyordu. Trabzonspor ise bir an önce toparlanıp eski günlerine dönmeyi umuyordu. Heyecan dolu bir mücadeleye sahne olan maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

ÖZET | Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

Süper Lig’te şampiyonluk yolundaki takımların mücadelesi tam gaz devam ediyor. 6. haftada Fenerbahçe sahası Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde rakibi Trabzonspor'u ağırladı. Sıkı bir mücadeleye sahne olan maçı Fenerbahçe 3-1 kazanmayı bildi.

MAÇ ÖZETİ

1' Karşılaşmada ilk düdük geldi ve dev maç başladı!

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN!

2' Caner'in sol kanattan ortasına ceza sahasında Valencia istediği gibi vuramadı ve top kaleci Uğurcan'da kaldı.

5' Trabzonspor'da Marlon'un sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Tisserand uzaklaştırdı.

İNANILMAZ KAÇTI!

8' Caner'in sol kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Valencia kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.

11' Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Tisserand uzaklaştırdı.

13' Şu ana dek Fenerbahçe'nin %57'lik topla oynama üstünlüğü var.

TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE!

15' Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Abdülkadir'in içeri çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.

16' Trabzonspor'da Kamil Ahmet'in ceza sahası dışından çektiği şutu farklı şekilde auta çıktı.

20' Fenerbahçe'de Gökhan Gönül bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

21' Maç kaldığı yerden yeniden başladı.

22' Fenerbahçe'de Valencia'nın sağ kanattan yaptığı ortası kaleci Uğurcan'da kaldı.

TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ!

23' Sosa ve Lemos'un çarpışmasının ardından topu kazanan Afobe'nin ceza sahası içinden çektiği düzgün şut kaleci Altay'ın solundan ağlarla buluştu.

27' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

29' Abdülkadir'in önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.

33' Trabzonspor'da Kamil Ahmet itirazlarda bulununca maçın hakemi kendisini uyardı.

35' Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortasını Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

37' Trabzonspor'da Abdülkadir'in ceza sahası dışından çektiği şutu üstten dışarı gitti.

41' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu ön direkte yine Edgar Ie uzaklaştırdı.

43' Fenerbahçe'de Luis Gustavo, Abdülkadir Ömür'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

44' Trabzonspor ceza sahasına çok yakın bir nokradan serbest vuruş kullanacak.

45+1' Kazanılan serbest vuruşu Marlon kullandı, top kaleci Altay'ın kucağına gitti.

45+1 Maçın sonuna en az üç dakika uzatma ilave edildi.

Ve ilk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.

İLK YARI SONA ERDİ

45' Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın yerine Papiss Cisse oyuna girdi.

46' Fenerbahçe'de en uçta Cisse yer alıyor, sol kanatta ise Samatta var. Pelkas orta sahaya geçmiş durumda.

46' Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, Serkan Asan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

MAÇA EŞİTLİK GELDİ!

51' Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte kafayı vuran Tisserand'ın şutu Serkan'ın bacaklarının arasından geçip ağlarla buluştu.

52' Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta çıktı.

53' Fenerbahçe'de Valencia'nın ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı gitti.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ!

55' Enner Valencia attı! Fenerbahçe, geriden gelip 2-1 öne geçti!

62' Trabzonspor'da Afobe rakip ceza alanı çaprazında yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirdi.

63' Fenerbahçe ikinci yarıda çok daha baskılı oynuyor. İki golün ardından da baskıları sürüyor.

BİR TEHLİKE DE FENERBAHÇE'DEN!

64' Samatta'nın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutunu kaleci Uğurcan kurtardı, top taca çıktı.

66' Trabzonspor sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

67' Kullanılan serbest vuruşun ardından ceza sahasının sağında topla buluşan Abdükadir'in vuruşu savunmadan geri döndü.

FENERBAHÇE FARKI İKİYE ÇIKARDI!

71' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Gökhan Gönül arkaya aşırdı, bomboş bir şekilde topla buluşan Cisse ise ağları havalandırdı.

72' Cisse böylece bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

76' Trabzonspor'da Serkan Asan, Mert Hakan Yandaş'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

79' Kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza yayı üzerinde topla buluşan Gustavo'nun vuruşunu Flavio eliyle kesti. Maçın hakemi Fenerbahçe lehine faul verdi.

81' Lemos'un kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.

82' Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ceza sahası dışından çektiği şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

85' Trabzonspor'un paslaşarak kullandığı köşe vuruşunun ardından Marlon sol kanattan ortasını yaptı, savunmada Lemos topu uzaklaştırdı.

86' Trabzonspor'da Djaniny'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

89' Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sol kanattan yaptığı ortasına ön direkte Afobe kafayı vurdu, şutu kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

90' Maçın sonuna en az dört dakika uzatma ilave edildi.

90+3' Afobe'nin kafa vuruşu kaleci Altay'da kaldı.

90+4' Fenerbahçe'de Cisse'nin kafa vuruşu direkten döndü!

Maçın geri kalanında daha fazla tehlikeli atak olmadı ve maç 3-1'lik Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

MS: Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇ DETAYLARI

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Samatta.

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Lewis Baker, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Benik Afobe

Gol: Serkan Asan (KK), E. Valencia, P. Cissé (Fenerbahçe), Afobe (Trabzonspor)

Sarı Kart: Gustavo,Dimitrios Pelkas (Fenerbahçe), Serkan Asan(Trabzonspor)

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SERDAR AZİZ YOK

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için Trabzonspor maçının kadrosunda yer almıyor.

SON 31 MAÇTA 2 GALİBİYET

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 31 maçta yalnızca 2 kez galip gelebildi. Kadıköy'de 20 Mart 1993'te yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı 28 lig, 2 Türkiye Kupası ve bir jübile maçı olmak üzere toplam 31 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 13'ünde berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazandı.

LOCALARIN TAMAMI DOLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, maçlarda statlarda bulunan loca kapasitesinin yüzde 50’si kadar seyirci alınması kararı sonrası Fenerbahçe, Kadıköy’deki ilk seyircili karşılaşmasına Trabzon karşısında çıkacak. Ülker Stadı’ndaki yaklaşık 1200 civarında loca kapasitesi bulunuyor. Kapasiteye bağlı olarak tümbiletlerin satıldığı ve Sarı-Lacivertliler’e bu şekilde localardan destek verileceği bildirildi.

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
trabzon affetmez,Haydi Hamsiler gücü ????
Fener hamsiyi kavağa çıkarttı yine, sen anla artık...
erken konusmusun haha
ooo Hamsiler attı kanarya çıldırdı
herkes fenerli mi beğenmemiş kimse ahahaha
şikebahçe yenilir eğer hakem adil yönetirse
O değilde gümbür gümbür geliyoruz nasıl acıyor dimi
Fenerasyon iş basinda .
Hamsi gücü ???? alır
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