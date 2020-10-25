ÖZET | Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

Süper Lig’te şampiyonluk yolundaki takımların mücadelesi tam gaz devam ediyor. 6. haftada Fenerbahçe sahası Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde rakibi Trabzonspor 'u ağırladı. Sıkı bir mücadeleye sahne olan maçı Fenerbahçe 3-1 kazanmayı bildi.

63' Fenerbahçe ikinci yarıda çok daha baskılı oynuyor. İki golün ardından da baskıları sürüyor.

46' Fenerbahçe'de en uçta Cisse yer alıyor, sol kanatta ise Samatta var. Pelkas orta sahaya geçmiş durumda.

Maçın geri kalanında daha fazla tehlikeli atak olmadı ve maç 3-1'lik Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

SON 31 MAÇTA 2 GALİBİYET

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 31 maçta yalnızca 2 kez galip gelebildi. Kadıköy'de 20 Mart 1993'te yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı 28 lig, 2 Türkiye Kupası ve bir jübile maçı olmak üzere toplam 31 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 13'ünde berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazandı.

LOCALARIN TAMAMI DOLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, maçlarda statlarda bulunan loca kapasitesinin yüzde 50’si kadar seyirci alınması kararı sonrası Fenerbahçe, Kadıköy’deki ilk seyircili karşılaşmasına Trabzon karşısında çıkacak. Ülker Stadı’ndaki yaklaşık 1200 civarında loca kapasitesi bulunuyor. Kapasiteye bağlı olarak tümbiletlerin satıldığı ve Sarı-Lacivertliler’e bu şekilde localardan destek verileceği bildirildi.

