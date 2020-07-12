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ÖZET | Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 12.07.2020 23:23 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor derbi maçta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.

ÖZET | Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor derbi maçta Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Antalyaspor oldu.

Antalyaspor'a 3 puanı getiren golü 21. dakikada Jahovic attı.Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 41'e yükseltirken, Alanyaspor ise 51 puanda kaldı.

MAÇ BAŞLADI

Karşılaşmanın 6. dakikasında Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde Jahovic'in dokunduğu topu, kaleci Marafona güçlükle uzaklaştırdı.

  1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

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GOL 21. dakikada kazanılan korner vuruşunda Doğukan Sinik'in ortasında ön direkte topa yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marafona'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

  1. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cisse'nin vuruşunda top, kale direğinin yanından auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

60’ıncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında Juanfran, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı. Antalyaspor savunması araya girdi.

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61’inci dakikada Juanfran sağ korner direğine yakın bir noktadan topu ceza sahasına ortaladı. Ancak Antalyaspor defansı kale önünde tehlikeyi önledi.

73’üncü dakikada ceza alanı sağ çaprazında Nazım Sangare’nin pasında Jahovic’in vuruşu ön direkten az farkla auta gitti.

78’inci dakikada Eren Albayrak’ın ortasında kale önünde Veysel Sarı’nın vuruşu az farkla auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fraport TAV Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti.

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