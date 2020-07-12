ÖZET | Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor derbi maçta Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Antalyaspor oldu.
Antalyaspor'a 3 puanı getiren golü 21. dakikada Jahovic attı.Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 41'e yükseltirken, Alanyaspor ise 51 puanda kaldı.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde Jahovic'in dokunduğu topu, kaleci Marafona güçlükle uzaklaştırdı.
GOL 21. dakikada kazanılan korner vuruşunda Doğukan Sinik'in ortasında ön direkte topa yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marafona'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0
Müsabakanın ilk yarısı Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
60’ıncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında Juanfran, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı. Antalyaspor savunması araya girdi.
61’inci dakikada Juanfran sağ korner direğine yakın bir noktadan topu ceza sahasına ortaladı. Ancak Antalyaspor defansı kale önünde tehlikeyi önledi.
73’üncü dakikada ceza alanı sağ çaprazında Nazım Sangare’nin pasında Jahovic’in vuruşu ön direkten az farkla auta gitti.
78’inci dakikada Eren Albayrak’ın ortasında kale önünde Veysel Sarı’nın vuruşu az farkla auta çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fraport TAV Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti.
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