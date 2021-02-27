ÖZET | Galatasaray 2-0 Erzurumspor

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların ara transfer döneminde transfer ettiği golcü Mostafa Mohamed'in attığı 2 golle Erzurumspor'u mağlup etti. Galatasaray - Erzurumspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

FALCAO VE FEGHOULİ KADRODA

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, yaklaşık 2 ay, Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli ise yaklaşık 1 ay sonra maç kadrosuna dahil edildi.

Ligin 16. haftasında 2 Ocak'ta yapılan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında sonradan oyuna girmesinin ardından sakatlanan Falcao, 10 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı ekibin ligin 21. haftasında 24 Ocak'ta oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlanan Feghouli ise 5 lig, 1 kupa mücadelesinde kadroya giremedi.

TERİM AYNI 11'LE SAHADA

Süper Lig'in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yaptıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ini değiştirmedi.