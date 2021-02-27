ÖZET | Galatasaray 2-0 Erzurumspor

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların ara transfer döneminde transfer ettiği golcü Mostafa Mohamed'in attığı 2 golle Erzurumspor'u mağlup etti. Galatasaray - Erzurumspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, yaklaşık 2 ay, Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli ise yaklaşık 1 ay sonra maç kadrosuna dahil edildi.
Ligin 16. haftasında 2 Ocak'ta yapılan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında sonradan oyuna girmesinin ardından sakatlanan Falcao, 10 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyemedi.
Sarı-kırmızılı ekibin ligin 21. haftasında 24 Ocak'ta oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlanan Feghouli ise 5 lig, 1 kupa mücadelesinde kadroya giremedi.
Süper Lig'in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yaptıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ini değiştirmedi.
Ligde haftaya lider giren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda küme düşme hattında uzaklaşmak isteyen Erzurum temsilcisini ağırladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sahaya sürdüğü kadroda 26. haftada 1-0 kazandıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre değişiklik yapmadı.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed 11'i ile başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli yer aldı.
Türk Telekom Stadı'nın ağır zemini dikkati çekti.
Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında yoğun kar yağışı ve temizleme çalışmalarında bozulan zemin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasına kadar toparlanamadı.
Karşılaşma bozuk zeminde oynandı.
dakikada Yedlin'in sağdan ortasında uzaklaştırılamayan top penaltı noktasının solundaki Onyekuru'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağın kaleye gitmesini önledi.
dakikada sağdan atağa katılan Schwechlen'in yerden çevirdiği topa ceza sahası yayı içinde Gomes gelişine vurdu. Yerden giden meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.
dakikada Da Costa'nın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla yandan auta çıktı.
dakikada Galatasaray öne geçti. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde top ters kanattaki Emre Kılınç'a geldi. Ceza sahasına girip son çizgiye inen Emre'nin ortasında altıpas içinde Onyekuru meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Göktuğ'dan dönen top, altıpas gerisindeki Mustafa Muhammed'de kaldı. Mısırlı santrforun düzgün ve sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
dakikada konuk takım ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştıramadığı top, penaltı noktası civarındaki Arda Turan'ın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
İLK YARI SONUCU: Galatasaray 2-0 Erzurumspor
(İkinci yarıdan dakikalar birazdan...)
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Schwechlen, Da Costa, Teikeu, Butko, Cenk Ahmet Alkılıç, Omolo, Rahman Buğra Çağıran, Chahechouhe, Osman Çelik, Gomes
Goller: Dk. 38 ve 45 Mustafa Muhammed (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 23 Etebo (Galatasaray)
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