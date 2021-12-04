ÖZET | Galatasaray 2-2 Altay

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Altay karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Altay, 17. dakikada Cesar Pinares attı. Galatasaray, 34. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle skoru eşitledi.

Galatasaray, 79. dakikada Mbaye Diagne'nin kafa vuruşuyla attığı golle öne geçti. Sarı kırmızılı ekip Diagne ile birlikte bu sezon ilk kez kornerden gol bulmuş oldu.

Altay, 85. dakikada penaltı kazandı. Karamoko Bamba, kazanılan penaltı vuruşunu 86. dakikada gole çevirdi.

Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray, puanını 23'e yükseltti. Ligde galibiyet hasret bir diğer takım olan Altay ise 8 maça çıkan hasretine karşın Altay puanını 18 yaptı.

Galatasaray, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Altay ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Altay'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligde son oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda yapılan maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Oğulcan Çağlayan, Olimpiu Morutan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Mbaye Diagne yer aldı.

Teknik direktör Fatih Terim, ligin 14. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor müsabakasının ilk 11'inde görev verdiği Babel, Barış Alper YIlmaz, Emre Kılınç ve Diagne'yi yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed ve Feghouli'yi görevlendirdi.

AYTAÇ 8 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray'da orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Süper Lig'de 8 maçın ardından kadroya alındı.

Sezon başında transfer edilen Aytaç, UEFA Avrupa Ligi listesinde yer almazken Süper Lig'de de uzun bir süredir müsabaka kadrosuna yazılmadı.

Son olarak 6. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapılan maçın 21 kişilik kadrosunda bulunan ve süre alamayan Aytaç, 8 karşılaşmanın ardından Altay mücadelesiyle kadroya girebildi.

Aytaç, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 karşılaşmada 45 dakika süre bulabildi.

CICALCADU VE ÖMER KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte istikrarlı futbolcu Alexandru Cicaldau ile takımın tecrübelilerinden Ömer Bayram müsabaka kadrosuna yazılmadı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Sacha Boey'in yanı sıra son dönemde kadroya giremeyen Gustavo Assunçao kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra ilk 11'in değişmezlerinden Cicaldau ve tecrübeli oyuncu Ömer Bayram da 21 kişi arasına giremedi.

Sarı-kırmızılı takımda ismi açıklanmayan bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

TERİM CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamadı.

Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde iki sarı kart görerek sahadan atılan Terim, bu ihlalinin cezasını Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında doldurdu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ayrıca 2 farklı gerekçeyle toplam 5 maç ceza verdiği Terim, Altay maçında da görev yapamadı.

Fatih Terim'in yerine sarı-kırmızılı takımın başında antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş yer aldı.

G.SARAY'DAN ANLAMLI PANKART

Sarı-kırmızılı futbol takımı, sahaya kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için pankartla çıktı.

Ev sahibi takımın futbolcularının seremoni için taşıdığı pankartta "Kadına şiddete son diyoruz." ifadeleri yer aldı.

MUSTAFA CENGİZ UNUTULMADI

Galatasaraylı taraftarlar vefat eden eski başkan Mustafa Cengiz için pankart açtı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kale arkasında yer alan ve Mustafa Cengiz'in resmedildiği pankartta "Başımız sağ olsun." ifadesini yazdı.

ALTAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'de son yaptıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde zorunlu tek değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray maçına takımını Mateusz Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Zeki Yıldırım, Andre Poko, Leandro Kappel, Cesar Pinares, Rodriguez, Karamoko Bamba 11'iyle çıkardı.

Cİhan Topaloğlu, Ahmed Rayan, Cem Özgener, Ceyhun Gülselam, Deniz Kadah, Erhan Çelenk, Marco Paixao, Serge Aka, Thaciano Mickael ve Tolga Ünlü yer aldı.

Mustafa Denizli, Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynattığı ancak cezalı duruma düşen Khaly Thiam'ın yerine Zeki Yıldırım'ı görevlendirdi.

MAÇ ÖZETİ

16' Halil Dervişoğlu'nun ara pasına hareketlenen Mustafa Muhammed hafif sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Mısırlı futbolcunun vuruşunda son anda yatarak araya giren İbrahim Öztürk topu kornere gönderdi.

17' konuk takım öne geçti. Ceza sahası içi sağ köşesinde topla buluşan Pinares, Kappel ile verkaç yaptı. Penaltı noktasının sağında yeniden topu alan Şilili futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

25' Van Aanholt'un soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Nelsson altıpasta kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Lis, yakın mesafeden üzerine sert gelen topu güçlükle önledi.

30' hızlı gelişen ev sahibi takım atağında sol kanatta topla bulunan Van Aanholt, yerden ortasını altıpas gerisine gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Mustafa Muhammed'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

32' Kappel'in pasıyla savunma arkasına sarkan Bamba, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Fildişi Sahilli futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Muslera ayaklarıyla topun ağlara gitmesini önledi.

34' sarı-kırmızılı ekip beraberliği sağladı. Marcao'nun savunma arkasına gönderdiği yüksek pasa hareketlenen Feghouli, sağ çaprazda gelişine topu ortaya çevirdi. Altıpasa hareketlenen Halil Dervişoğlu, arka direkte uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

İlk yarının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve devre arasına 1-1 beraberlikle girildi.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Nef

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Zeki Yıldırım, Poko, Kappel, Pinares, Rodriguez, Bamba

Goller: Dk. 17 Pinares (Altay), Dk. 34 Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 11 Yedlin (Galatasaray), Dk. 20 Pinares (Altay)

