ÖZET | Galatasaray - Beşiktaş maç sonucu: 3-1

Bu sonuçla Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı. Galatasaray puanını 78 yaparak takibini sürdürdü. Beşiktaş ise, bu mağlubiyetle 81 puanla liderliği korunu. Süper Lig'in 41 haftasında Kartal, Vodafone Park'ta Karagümrük'ü ağırlayacak. Aslan da küme düşmesi kesinleşen Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İkinci yarıda iki takım karşılıklı etkili ataklar yaptı. 76. dakikada son sözü Arda Turan söyledi. Valentin Rosier'in kaprtırdığı topta Emre Kılınç kaleci Ersin Destanoğlu'nu çalımlayıp ceza sahası sağ çizgiden topu Arda Turan'a çevirdi. Altıpasta topla buluşan kaptan bekletmeden sağ plase vuruşu ile golünü attı: 3-1.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Maçtaki gol perdesini ev sahibi ekipte Babel açtı. Hollandalı futbolcu 11. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 38. dakikada Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal ile kullandığı köşe vuruşunda, Galatasaraylı Donk Atiba'ya ceza sahasında yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 42. dakikada topun başına geçen siyah beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal mücadelede eşitliği sağladı: 1-1.

MAÇTAN NOTLAR

Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20:30'da başlayan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi. Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan olurken, AVAR olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 7-0 kazanılan Hatayspor maçının 11'inde zorunluğu tek değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, sakatlığı bulunan Kevin N'Koudou'nun yerine Gökhan Töre'yi 11'de görevlendirdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Weliton, Vida ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza'yı sahaya sürdü.

Yalçın; hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Atiba ve Ljajic, solunda ise Larin'i 11'de oynattı. Yalçın'ın gol yollarındaki terchisi ise Gökhan Töre oldu oldu.

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki 11'i şöyleydi:

"Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Gökhan Töre."