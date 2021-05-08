ÖZET | Galatasaray - Beşiktaş maç sonucu: 3-1

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Maçtaki gol perdesini ev sahibi ekipte Babel açtı. Hollandalı futbolcu 11. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 38. dakikada Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal ile kullandığı köşe vuruşunda, Galatasaraylı Donk Atiba'ya ceza sahasında yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 42. dakikada topun başına geçen siyah beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal mücadelede eşitliği sağladı: 1-1.
İkinci yarıda iki takım karşılıklı etkili ataklar yaptı. 76. dakikada son sözü Arda Turan söyledi. Valentin Rosier'in kaprtırdığı topta Emre Kılınç kaleci Ersin Destanoğlu'nu çalımlayıp ceza sahası sağ çizgiden topu Arda Turan'a çevirdi. Altıpasta topla buluşan kaptan bekletmeden sağ plase vuruşu ile golünü attı: 3-1.
Bu sonuçla Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı. Galatasaray puanını 78 yaparak takibini sürdürdü. Beşiktaş ise, bu mağlubiyetle 81 puanla liderliği korunu. Süper Lig'in 41 haftasında Kartal, Vodafone Park'ta Karagümrük'ü ağırlayacak. Aslan da küme düşmesi kesinleşen Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20:30'da başlayan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi. Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan olurken, AVAR olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev yaptı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 7-0 kazanılan Hatayspor maçının 11'inde zorunluğu tek değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam, sakatlığı bulunan Kevin N'Koudou'nun yerine Gökhan Töre'yi 11'de görevlendirdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Weliton, Vida ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza'yı sahaya sürdü.
Yalçın; hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Atiba ve Ljajic, solunda ise Larin'i 11'de oynattı. Yalçın'ın gol yollarındaki terchisi ise Gökhan Töre oldu oldu.
Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki 11'i şöyleydi:
"Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Gökhan Töre."
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde 6 isim görev alamadı. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Hasic ile Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar ve dün çekilen MR'ın da sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edilen Mensah mücadele kadrosunda dahil edilmedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sağ bekte Şener Özbayraklı'nın yerine Yedlin'i, sol bekte Ömer Bayram'ın yerine Saracchi'yi, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Onyekuru, Halil Dervişoğlu'nun yerine ise Radamel Falcao'yu 11'de sahaya sürdü.
Sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyleydi:
"Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Babel, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao."
Sarı-kırmızılı ekipte, Beşiktaş karşısında mücadeleye 11'de başlayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 7 maç sonra bir karşılaşmada ilk 11'de görev aldı. Son olarak iç sahada 4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor maçında 11'de görev alan tecrübeli golcü, Hatayspor maçında 45 dakika görev aldı. Karagümrük maçında yedek kulübesinde oturan Falcao, antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışmasının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarının kadrosuna dahil edilmedi. Kolombiyalı, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında ise oyuna sonradan dahil oldu.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Henry Onyekuru, derbi ile birlikte geri döndü. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarının kadrosunda yer almayan Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş karşısında 6 maç sonra maça 11'de başladı. Nijeryalı kanat oyuncusu, son olarak deplasmanda 3-0 kaybedilen Hatayspor maçında 11'de görev almıştı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Donk xx, Marcao xx, Sarracchi xx, Taylan Antalyalı xx, Gedson Fernandes xx (Halil Dervişoğlu 90+2 ?), Emre Akbaba xx (Emre Kılınç dk. 73 x), Babel xx (Arda Turan dk. 73 x), Onyekuru xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 63 x), Falcao xx (Mustafa Muhammed dk. 63 x)
Yedekler: Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Luyindama, Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Wellinton xx, Vida xx, N’sakala xx, Josef xx, Atiba xx (Rıdvan Yılmaz dk. 87 ?), Ljajic xx (Necip Uysal dk. 71 x), Ghezzal xx, Larin xx, Gökhan Töre xx (Dorukhan Toköz dk. 61 x)
Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Montero, Bilal Ceylan, Serdar Saatçi
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Babel (dk. 11), Falcao (dk. 45+1 pen.), Arda Turan (dk. 76) (Galatasaray), Ghezzal (dk. 42 pen.) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Babel, Marcao, Donk, Onyekuru (Galatasaray) Josef, N’sakala, Atiba (Beşiktaş)
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