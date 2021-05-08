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ÖZET | Galatasaray - Beşiktaş maç sonucu: 3-1

08.05.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Türk Telekom Stadı dev derbiye sahne oldu. Nefes kesen mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri; Babel, Falcao (penaltı) ve Arda kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısını ise Rachid Ghezzal (penaltı) attı. Bu sonucun ardından zirve yarışı iyice kızıştı. Sarı kırmızılı takım puanını 78'e çıkardı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri ise 81 puanla liderliğini korudu.

ÖZET | Galatasaray - Beşiktaş maç sonucu: 3-1

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Maçtaki gol perdesini ev sahibi ekipte Babel açtı. Hollandalı futbolcu 11. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 38. dakikada Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal ile kullandığı köşe vuruşunda, Galatasaraylı Donk Atiba'ya ceza sahasında yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 42. dakikada topun başına geçen siyah beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal mücadelede eşitliği sağladı: 1-1.

Cimbom şampiyonluk şansını sürdürdüCimbom şampiyonluk şansını sürdürdü

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  1. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Gedson Fernandes'in serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği ortada Atiba Hutchinson'ın ikili mücadelede Radamel Falcao'yu düşürmesiyle Cüneyt Çakır maçta bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 45+1. dakikada beyaz noktanın başına geçen Falcao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Arda Turan'ın bu sezonki 4. gol sevinciArda Turan'ın bu sezonki 4. gol sevinci

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İkinci yarıda iki takım karşılıklı etkili ataklar yaptı. 76. dakikada son sözü Arda Turan söyledi. Valentin Rosier'in kaprtırdığı topta Emre Kılınç kaleci Ersin Destanoğlu'nu çalımlayıp ceza sahası sağ çizgiden topu Arda Turan'a çevirdi. Altıpasta topla buluşan kaptan bekletmeden sağ plase vuruşu ile golünü attı: 3-1.

Galatasaray bu sezon ikinci derbisini kazandıGalatasaray bu sezon ikinci derbisini kazandı

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Bu sonuçla Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı. Galatasaray puanını 78 yaparak takibini sürdürdü. Beşiktaş ise, bu mağlubiyetle 81 puanla liderliği korunu. Süper Lig'in 41 haftasında Kartal, Vodafone Park'ta Karagümrük'ü ağırlayacak. Aslan da küme düşmesi kesinleşen Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Radamel Falcao 9. golünü kaydettiRadamel Falcao 9. golünü kaydetti

MAÇTAN NOTLAR

Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20:30'da başlayan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi. Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan olurken, AVAR olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev yaptı.

ÖZET | Ankaragücü 1-2 FenerbahçeÖZET | Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 7-0 kazanılan Hatayspor maçının 11'inde zorunluğu tek değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, sakatlığı bulunan Kevin N'Koudou'nun yerine Gökhan Töre'yi 11'de görevlendirdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Weliton, Vida ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza'yı sahaya sürdü.

Yalçın; hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Atiba ve Ljajic, solunda ise Larin'i 11'de oynattı. Yalçın'ın gol yollarındaki terchisi ise Gökhan Töre oldu oldu.

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki 11'i şöyleydi:

"Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Gökhan Töre."

6 İSİM EKSİK

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde 6 isim görev alamadı. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Hasic ile Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar ve dün çekilen MR'ın da sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edilen Mensah mücadele kadrosunda dahil edilmedi.

FATİH TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sağ bekte Şener Özbayraklı'nın yerine Yedlin'i, sol bekte Ömer Bayram'ın yerine Saracchi'yi, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Onyekuru, Halil Dervişoğlu'nun yerine ise Radamel Falcao'yu 11'de sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyleydi:

"Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Babel, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao."

FALCAO 7 MAÇ SONRA 11'DE

Sarı-kırmızılı ekipte, Beşiktaş karşısında mücadeleye 11'de başlayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 7 maç sonra bir karşılaşmada ilk 11'de görev aldı. Son olarak iç sahada 4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor maçında 11'de görev alan tecrübeli golcü, Hatayspor maçında 45 dakika görev aldı. Karagümrük maçında yedek kulübesinde oturan Falcao, antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışmasının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarının kadrosuna dahil edilmedi. Kolombiyalı, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında ise oyuna sonradan dahil oldu.

ONYEKURU 4 MAÇ SONRA KADRODA

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Henry Onyekuru, derbi ile birlikte geri döndü. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarının kadrosunda yer almayan Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş karşısında 6 maç sonra maça 11'de başladı. Nijeryalı kanat oyuncusu, son olarak deplasmanda 3-0 kaybedilen Hatayspor maçında 11'de görev almıştı.

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GALATASARAY - BEŞİKTAŞ

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Donk xx, Marcao xx, Sarracchi xx, Taylan Antalyalı xx, Gedson Fernandes xx (Halil Dervişoğlu 90+2 ?), Emre Akbaba xx (Emre Kılınç dk. 73 x), Babel xx (Arda Turan dk. 73 x), Onyekuru xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 63 x), Falcao xx (Mustafa Muhammed dk. 63 x)
Yedekler: Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Luyindama, Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Wellinton xx, Vida xx, N’sakala xx, Josef xx, Atiba xx (Rıdvan Yılmaz dk. 87 ?), Ljajic xx (Necip Uysal dk. 71 x), Ghezzal xx, Larin xx, Gökhan Töre xx (Dorukhan Toköz dk. 61 x)
Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Montero, Bilal Ceylan, Serdar Saatçi
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Babel (dk. 11), Falcao (dk. 45+1 pen.), Arda Turan (dk. 76) (Galatasaray), Ghezzal (dk. 42 pen.) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Babel, Marcao, Donk, Onyekuru (Galatasaray) Josef, N’sakala, Atiba (Beşiktaş)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 33 yorum
1 tane yalandan penaltı 1 tane de ofsayt golü ile.hay sizin adaletinizi..her şeye rağmen şampiyon kara kartallll.
O dediklerin sana göre öyle kara karga. Dediğin pozisyonlar sizin lehinize olsaydı böyle demezdin.
Lan yavşak itin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı
@1asil_kartal Beşiktaş, defansif anlamda kötü oynadı. Çok boşluklar verdi arka tarafta. Ayrıca, son vuruşlarda etkili adam da bence yoktu. Adamlar, ya Muslera'nın kucağına nişan alıyor ya da reklam panolarına. Usta ve keskin zekaya sahip vurucular lazım bence.
bir bjk lı olarak bileğinin hakkıyla kazanan cinconu alkışlıyorum.ve fb şampiyonluğu hayırlı olsun bu kan dil akşamı
valenciaaaaaa
Şampiyon cimbom yazacağız. Puan farkı 8 kende diyorduk
@asokrates_1991 Beşiktaş'ın kalan iki maçı vasat rakiplerle. Ciddi bir rakibi yok. Fikstür oldukça kolay. Bir tanesinde berabere kalıp, birini kazanması bile şampiyon olmalarına yeter. Ki, içeride oynayacağını yense, deplasmandan da 1 puan ile dönseler mesele biter.
@asokrates_1991 Zor.

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