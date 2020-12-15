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ÖZET | Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği: 1-0

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.12.2020 19:34 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadeleleri başladı. Sarı-kırmızılılar sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk etti. Maçı 1-0 kazanan Galatasaray, Kupa'da adını bir üst tura yazdırdı.

ÖZET | Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği: 1-0

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. Maç boyunca üstün bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 1-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU: Galatasaray 1-0 Darıca Gençlerbirliği

92' Ömer Bayram sol kanattan yine bindirdi ancak araya giren Metin topu taca attı.

90' Maçın sonuna 4 dakika uzatma süresi eklendi.

88' Emre Kılınç sağ kanattan topu taşıdı, içeriye kestiği ortaya Ömer Bayram vurdu ancak top kalecide kaldı.

86' Darıca Gençlerbirliği'nde bir oyuncu değişikliği; Selman Sevinç yerine Alperen Can oyuna dahil oldu.

85' Emre Akbaba sol kanattan topu içeriye çevirdi ancak Omar topu müsait pozisyonda dışarıya vurdu.

83' Ceza sahası dışından şut imkanı bulan Nebi'nin vuruşu yavaş kaldı ve Okan Kocuk rahatlıkla topu kontrol etti.

83' Darıca Gençlerbirliği'nin diğer kanattan kullandığı korner atışına Yusuf kafayı vurdu ancak top auta çıktı.

82' Konuk ekipte Berat korneri kullandı arka direkte vurulan kafa şutunu sarı kırmızılılar kornere çeldi.

81' Darıca Gençlerbirliği etkili gelmeye başladı. Kocaeli ekibi korner kullanacak.

80' Bu dakikalarda maçta tempo oldukça düşmüş durumda.

78' Sarı-kırmızılılar sol kanattan bir korner daha kullandı. Ömer'in atışında Luyindama kafayı vurdu ancak hakem faul düdüğünü çaldı.

77' Galatasaray defansın arkasına sarkan Oğulcan'la pozisyon üretmek istedi ancak Darıca Gençlerbirliği'nde Fahrettin araya girerek tehlikenin oluşmasını önledi.

75' Sol kanattan Ömer Bayram ortasını açtı ama Galatasaray'da kimse topa vuramadı.

73' Fatih Terim oyuncularının ortaya koyduğu performanstan çok da memnun değil.

71' Galatasaray korner kazandı. Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşa sarı-kırmızılı takım oyuncuları vuramadı.

69' Belhanda serbest vuruşu kullandı, Faslı yıldızın vuruşu auta çıktı.

68' SARI KART! Belhanda ceza sahasına girerken yerde kaldı. Faulü yapan Çağrı Oğuz sarı kart gördü.

66' Galatasaray'dan iki oyuncu değişikliği daha geldi; Arda Turan ve Sekidika çıktı Emre Kılınç ve Oğulcan oyunda.

65' Darıca Gençlerbirliği uzun topla pozisyon bulmak istedi, kalesini erken terkeden Okan Luyindama'ya ulaştırmayı başardı.

63' Arda Turan sol kanatta ortasını açmak istedi, araya giren Metin topu taca attı.

61' Darıca Gençlerbirliği de iki oyuncu değişikliği yaptı. Onuray ve Erdem oyundan çıkarken Furkan Akın ve Çağrı Oğuz oyuna dahil oldu.

60' Galatasaray'da ilk oyuncu değişikliği; Şener oyundan çıktı, Emre Akbaba oyunda.

58' Sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba oyuna girmek için hazırlık yapıyor.

57' Arda Turan ceza sahasına gelen yüksek topu göğsüyle kontrol etti ve top yere düşmeden vurmak istedi. Araya giren savunma oyuncuları Arda'nın şut açısını kapattı.

56' Maçın geri kalanında Galatasaray %70 oranında topla oynama yüzdesine sahip oldu.

54' Ali Yavuz Kol ceza sahası yayında şt imkanı buldu. Genç oyuncunun vuruşu Fahrettin'den döndü.

52' Darıca Gençlerbirliği serbest vuruş kullandı. İçeriye ortalanan topu Onuray müsait durumdaki arkadaşına atmak istedi ancak araya giren Okan Kocuk topu kontrol etti.

51' Galatasaray Ali Yavuz Kol'la kontratak geliştirmek istedi ancak genç oyuncu istediği noktaya pasını aktaramadı.

49' Ömer Bayram uzaktan şansını denedi ancak vuruşu üstten auta çıktı.

47' Ömer Bayram çalımlarla topu taşıdı ve sol kanattaki Arda Turan'a pasını aktardı. Arda'nın ortasını savunma uzaklaştırdı.

46' Galatasaray Sekidika ile sağ kanattan topu taşımak istedi ancak Nijeryalı oyuncu topu kaybetti.

45' İkinci yarı Galatasaray'ın vuruşuyla başladı.

İLK YARI SONUCU: Galatasaray 1-0 Darıca Gençlerbirliği

45' İlk yarının sonuna 1 dakika uzatma süresi eklendi.

44' Darıca Gençlerbirliği'nde sakatlanan Ahmet Kutluer oyundan çıktı, Baha Kısacık oyuna dahil oldu.

42' GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Penaltıyı kullananan Belhanda topu kalecinin solundan ağlara gönderdi.

42' PENALTI! Galatasaray'da Sekidika yerde kaldı, hakem penaltı düdüğünü çaldı.

38' Galatasaray Belhanda ile korner kullandı. Kaleci Gürkan Hervenik tek yumrukla topu uzaklaştırdı.

36' Arda Turan pasını ceza sahasına aktarmak istedi ama savunma bir kez daha araya girdi. Galatasaray savunmayı aşmakta zorlanıyor.

34' Luyindama bir sağ bek gibi hareketlendi, çalımını atıp ortasını kesti ama rakip savunma topu yine ceza sahası dışına uzaklaştırmayı başardı.

32' Darıca Gençlerbirliği Atmet Kutluer'de kontratak geliştirmek istedi, araya giren Luyindama tehlikeyi yine önlemeyi başardı.

31' Ali Yavuz Kol bu dakikaya kadar toplam 4 şut çekerek rakibi rahatsız etti.

30' Sağ kanatta çizgiye inen Şener'in ortasını savunma uzaklaştırdı. Dönen top bir kez daha Ali Yavuz Kol'un önünde kaldı. Genç oyuncunun vuruşu dışarıya çıktı.

29' Darıca Gençlerbirliği sol kanattan Nebi ile hızlı çıkmak istedi. Ancak Nebi'nin karşısına çıkan Luyindama tehlikeyi önledi.

27' Ali Yavuz Kol, Arda Turan ile verkaça girdi. Araya giren Darıca Gençlerbirliği futbolcuları topu kornere attı.

26' SARI KART! Etobo'ya sert müdahalede bulunan Ahmet Kutluer sarı kartla cezalandırıldı.

25' TOP YAN AĞLARDA! Belhanda, Arda'ya harika bir ara pas attı. Arda'nın vuruşu yan ağlarda kaldı.

22' Serbest vuruşu Belhanda kullandı ve top barajdan döndü.

21' Sekidika ceza sahasına girerken yerde kaldı ve Galatasaray tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

16' Galatasaray'da Ömer Bayram yerde kaldı ve kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Ömer'n önemli sakatlığı yok.

15' Sarı-kırmızılılar yine sol kanattan geldi. Ömer Bayram'ın önüne almak istediği topa son olarak Darıca Gençlerbirliği oyuncuları dokundu ve top kornere çıktı.

13' DİREKTEN DIŞARIYA! Galatasaray bir pozisyon daha buldu. Ceza sahasına yapılan orta Ali Yavuz Kol'un önünde kaldı. Genç oyuncunun vuruşu direkten auta çıktı.

11' Galatasaray yine sol kanattan geldi. Ceza sahasında topla buluşan Ömer Bayram, topu istediği gibi kontrol edemedi ve top dışarıya çıktı.

9' ÜSTTEN AUT! Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Arda Turan, topu sürükleyerek ceza sahasına kadar girdi. Defansın araya giresiyle seken top Şener'in önünde kaldı. Şener'in vuruşu üstten auta çıktı.

6' Galatasaray oyunun tamamen Darı Gençlerbirliği yarı sahasına yıkmış durumda.

2' Ceza sahasına kullanılan korner atışı arkaya sekerken top Sekidika'da kaldı. Sekidika'nın ortasında Luyindama istediği gibi bir kafa vuruşu yapamadı.

1' Sol kanatta Arda Turan'ın pasıyla topla buluşan Elabdellaouinin içeriye ortasını rakip savunma kornere çeldi.

GALATASARAY-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ DETAYLARI

Galatasaray 11'i: Okan, Şener, Emin, Luyindama, Omar, Etebo, Belhanda, Arda, Sekidika, Ömer, Ali Yavuz

Darıca Gençlerbirliği 11'i: Gürhan, Berat, Selman, Erdem, Onuray, Metin, Yusuf, Ahmet, Mahmuthan, Fahrettin, Nebi

Gol: Belhanda (dk. 44 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ahmet Kutluer, İbrahim Oğuz (Darıca Gençlerbirliği)

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NASIL GELDİ?

Kupaya 2. turdan giren Darıca Gençlerbirliği, önce Belediye Kütahyaspor'u eledi. Üçüncü turda Zonguldak Kömürspor'u geçen sarıyeşilli ekip, 4. turda ise TFF 1. Lig takımı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u kupa dışına itti.

DİPNOT

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen ekibi belirleyecek.


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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Bu futbolla bu oyuncularla Galatasaray dan bir cacık olmaz. Hele Belhanda denen dana birde sozlesme uzatmayi düşünüyorlar Allah akıl fikir versin.
Antreman maçı eksikleri yedekleri filan görüyoz işte :)
Şampiyon cimbom. Mayıslar bizimdir. Fenev kümeye sekiztaş kümeye hamsi Allahın dan bulmuş zaten
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