ÖZET | Gaziantep FK 2-0 Başakşehir

Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve Başakşehir alt sıralardan kurtulma şansını kullanamadı.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri ilki penaltıdan olmak üzere 32. ve 52. dakikalarda Rumen yıldız Maxim kaydetti.
Bu sonucun ardından son 4 maçta 8 puan kaybeden Başakşehir, 33 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı. Son 5 maçta 3 galibiyet alan Gaziantep FK ise 50 puana yükselerek 5. sıraya kadar ulaştı.
Süper Lig'in 34. haftasında bay geçecek olan Başakşehir bir sonraki maçta evinde Fenerbahçe ile kritik bir müsabakaya çıkacakken, Gaziantep FK ise 12 Nisan'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.
8' Gelişen konuk ekip atağında ceza sahası önünde paslaşan Başakşehirli oyunculardan Demba Ba, kaleye sırtı dönük pozisyondayken sol kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ü gördü. Bu oyuncunun savunma oyuncularını geçerek kaleyi soldan gören pozisyonda çektiği şutu kaleci Günay Güvenç kontrol etti.
27' Mirallas çalımlarla ceza sahasına sokulmak isterken Ponck ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ancak hakem oyunu devam ettirdi. Devamında gelişen konuk ekip kontra atağında sağ kanattan gelen Visca, yerden ortaladı. Deniz Türüç'ün ön direkte vuruşu, kalenin sol direğinden az farkla auta gitti.
32' Uyarılar sonucunda hakem Abdulkadir Bitigen 27. dakikada gelişen Gaziantep atağıyla VAR incelemesine gitti. Topun başına geçen Maxim, kaleci Volkan Babacan'ı ters köşeye yatırarak topu kalenin sağından filelere gönderdi: 1-0.
39' Edin Visca sol çaprazdan sert vuruşunu Günay Güvenç güçlükle kontrol etti.
44' Konuk ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan Visca'nın arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda kaleci Günay Güvenç boşa çıktı. Demba Ba uygun durumda kafayı vurdu ancak top Güvenç'e çarpıp yandan dışarıya gitti.
49' Ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza alanına yaklaşan Kenan Özer'in yerden pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan müsait pozisyondaki Mirallas'ın şutu yandan auta gitti.
51' Gaziantep farkı 2'ye çıkardı. Olkowski'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mirallas'ın yerden çıkarttığı topa ön direkte Maxim dokundu ve meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi: 2-0.
55' Medipol Başakşehir Demba Ba ile gole yaklaştı. Sol kanattan Cemali Sertel'in ortasında Ndayishimiye'nin pasıyla ceza sahasının sol çaprazında uygun durumda topla buluşan Demba Ba'nın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.
64' Gaziantep oyuncusu Kenan Özer, ceza sahanın dışından sol ayağıyla yakın direk dibine doğru vuruşunu yaptı. Volkan Babacan parmaklarının ucuyla uzanarak topu kornere gönderdi.
77' Visca'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mahmut Tekdemir'in şutunda Günay Güvenç gole izin vermedi.
Stat: Kalyon
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar
Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Vetrih (Dk. 83 Kozulj), Rashid, Mirallas (Dk. 77 Güray Vural), Maxim (Dk. 77 Enver Cenk Şahin), Kenan Özer (Dk. 83 Mirza Cihan), Dicko (Dk. 71 Ertuğrul Ersoy)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 64 Aleksic), Ponck, Epureanu (Dk. 64 Mahmut Tekdemir), Cemali Sertel (Dk. 72 Chadli), Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba (Dk. 64 Crivelli)
Goller: Dk. 32 (Penaltıdan) ve 52 Maxim (Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 31 Ponck (Medipol Başakşehir), Dk. 90 Enver Cenk Şahin (Gaziantep)
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