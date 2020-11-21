ÖZET | Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1-5

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe başkent deplasmanında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı lacivertliler, Gençlerbirliği'nin 3-1 mağlup etti. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
MAÇ SONUCU: Gençlerbirliği 1-5 Fenerbahçe
85' Candeias'ın kullandığı köşe vuruşunu savunmada Tisserand uzaklaştırdı.
76' FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Savunma arkasına sızan Samatta'nın ceza yayı üzerinden aşırttığı top üst direkten geri döndü.,
72' FENERBAHÇE'DEN BEŞİNCİ GOL! Kullanılan serbest vuruşu Serdar Aziz kafasıyla altıpasa gönderdi, tamamlayan Ozan Tufan ağları havalandırdı!
68' FENERBAHÇE'DEN BİR GOL DAHA! Ceza sahasının solunda topla buluşan Perotti'nin uzak köşeye vuruşu ağları bir kez daha sarstı!
66' FENERBAHÇE DÖRDÜNCÜ GOLE YAKLAŞTI! Perotti'nin ara pasıyla savunma arkasına sızan Cisse'nin vuruşu üstten az farkla auta çıktı.
62' Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'ın yerine Ozan Tufan oyuna girdi.
59' Gençlerbirliği'nde sol kanattan yapılan ortayı savunmada Gustavo kesip uzaklaştırdı.
57' Candeias'ın kullandığı serbest vuruşa Diego yine ceza sahasında kafayı vurdu, şutu bu defa kaleci Altay'ın kucağında kaldı.
56' Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, Soner Dikmen'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
49' Fenerbahçe'de Pelkas'ın ceza sahası içinden çektiği gelişine şutu direkten döndü, ama öncesinde pası kendisine veren Cisse ofsayttaydı.
47' Sosa böylece bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.
46' FENERBAHÇE FARKI İKİYE ÇIKARDI! Pelkas'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Sosa'nın vuruşu uzak köşeden ağları havalandırdı!
45' Ve ikinci yarı Fenerbahçe'nin santra vuruşuyla başladı.
DEVRE ARASI - Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi...
42' Gençlerbirliği'nde Polomat'ın sol kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Candeias gelişine vurdu, top yandan auta gitti.
37' FENERBAHÇE TEKRAR ÖNDE! Penaltı atışını gole çeviren Perotti, skoru 2-1'e getirdi!
35' PENALTI! Perotti ceza sahasında Halil İbrahim'in müdahalesiyle yerde kaldı, maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
32' Fenerbahçe'de Lemos'un sağ kanattan yaptığı ortası doğrudan auta çıktı.
31' GENÇLERBİRLİĞİ EŞİTLİĞİ SAĞLADI! Furman'ın kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında bomboş yükselen Diego'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu!
28' Furman'ın kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.
26' Polomat'nın sol kanattan yaptığı ortasını Fenerbahçe savunmasında son anda Tisserand kesti.
28' Furman'ın kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.
25' Gençlerbirliği'nde Candeias'ın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Novak kesti.
18' Gençlerbirliği'nde Halil İbrahim'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu üstten dışarı gitti.
15' Böylece Mert Hakan, Fenerbahçe formasıyla ligdeki ilk golünü kaydetti.
14' FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ! Mert Hakan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu uzak köşeden ağlarla buluştu!
12' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı.
10' Fenerbahçe'de Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği şutu savunmada Piris'ten döndü.
3' Ev sahibi takım hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.
1' Karşılaşma başladı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan, Toure, Diego, Polomat, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Furman, Ayite, Sio
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Perotti, Cisse
Goller: Dk. 14 Mert Hakan Yandaş, Dk. 38 Perotti (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 31 Diego (Gençlerbirliği)
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