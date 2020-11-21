ÖZET | Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1-5

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe başkent deplasmanında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı lacivertliler, Gençlerbirliği'nin 3-1 mağlup etti. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU: Gençlerbirliği 1-5 Fenerbahçe

85' Candeias'ın kullandığı köşe vuruşunu savunmada Tisserand uzaklaştırdı.

76' FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Savunma arkasına sızan Samatta'nın ceza yayı üzerinden aşırttığı top üst direkten geri döndü.,

72' FENERBAHÇE'DEN BEŞİNCİ GOL! Kullanılan serbest vuruşu Serdar Aziz kafasıyla altıpasa gönderdi, tamamlayan Ozan Tufan ağları havalandırdı!

68' FENERBAHÇE'DEN BİR GOL DAHA! Ceza sahasının solunda topla buluşan Perotti'nin uzak köşeye vuruşu ağları bir kez daha sarstı!

66' FENERBAHÇE DÖRDÜNCÜ GOLE YAKLAŞTI! Perotti'nin ara pasıyla savunma arkasına sızan Cisse'nin vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

62' Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'ın yerine Ozan Tufan oyuna girdi.

59' Gençlerbirliği'nde sol kanattan yapılan ortayı savunmada Gustavo kesip uzaklaştırdı.