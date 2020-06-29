ÖZET | Gençlerbirliği - Kasımpaşa: 0-2

Kasımpaşa kazanmaya devam ediyor. Süper Lig'in 29'uncu haftasının kapanış müsabakasında Gençlerbirliğine konuk olan Kasımpaşa kazanmayı bildi. Bu sonuçla Kasımpaşa, Süper Lig'de üst üste 5 maçtır kazanma istatistiğini elde etti.

7'nci dakikada Koita'nın sağ kanattan yaptığı ortasında ön direkte Thiam vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

17'nci dakikada Thiam'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Koita'nın etkili vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

24'üncü dakikada Candeias'ın kullandığı serbest vuruş doğrudan kaleye gitti. Kaleci Ramazan son anda parmak uçlarıyla topu kornere çeldi.

27'nci dakikada Querasma'nın ara pasında ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Koita'nın vuruşunu kaleci Nordfeldt kurtardı.

28'inci dakikada Candeias serbest vuruşla sol kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Topa yükselen Sio'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

36'ncı dakikada sağ kanattan Candeias'ın uzak köşeye yaptığı ortada Sio'nun kafa vuruşu yandan auta gitti.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.