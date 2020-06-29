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ÖZET | Gençlerbirliği - Kasımpaşa: 0-2

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 29.06.2020 23:08 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Kasımpaşa Koita ve Ndongala'nın golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak puanını 35'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.

ÖZET | Gençlerbirliği - Kasımpaşa: 0-2

Kasımpaşa kazanmaya devam ediyor. Süper Lig'in 29'uncu haftasının kapanış müsabakasında Gençlerbirliğine konuk olan Kasımpaşa kazanmayı bildi. Bu sonuçla Kasımpaşa, Süper Lig'de üst üste 5 maçtır kazanma istatistiğini elde etti.

7'nci dakikada Koita'nın sağ kanattan yaptığı ortasında ön direkte Thiam vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

17'nci dakikada Thiam'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Koita'nın etkili vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

24'üncü dakikada Candeias'ın kullandığı serbest vuruş doğrudan kaleye gitti. Kaleci Ramazan son anda parmak uçlarıyla topu kornere çeldi.

27'nci dakikada Querasma'nın ara pasında ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Koita'nın vuruşunu kaleci Nordfeldt kurtardı.

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28'inci dakikada Candeias serbest vuruşla sol kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Topa yükselen Sio'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

36'ncı dakikada sağ kanattan Candeias'ın uzak köşeye yaptığı ortada Sio'nun kafa vuruşu yandan auta gitti.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

65'inci dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasıyla ceza sahasın içinde topla buluşan Koita'nın şutunu kaleci Nordfeldt kornere çeldi.

70'inci dakikada ceza sahası sol çaprazdan Yusuf'un etkili vuruşunu kaleci Nordfeldt kurtardı.

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86'ncı dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ndongala'nın kontrolü iyi olmayınca top kaleci Nordfeldt'te kaldı.

90+4'te Tarkan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Ndongala'nın sağ çaprazdan şutunda top ağlarla buluştu. 0-2

Karşılaşmadan Kasımpaşa 2-0 galip ayrıldı.

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