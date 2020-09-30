ÖZET | Getafe - Real Betis maç sonucu: 3-0

İspanya 1 Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Getafe, sahasındaki maçta Real Betis'i 3-0 mağlup etti. Getafe'nin ilk yarıda gelen gollerini Angel Luis Rodriguez (Dk. 13 ve Dk. 43) ve Marc Cucurella (Dk. 39) kaydetti. Real Betis'te Aissa Mandi, 83. dakikada art arda gördüğü iki sarı kartla gelen kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bir maç eksiği olan Getafe, aldığı galibiyetle puanını 7'ye çıkarıp, liderliğe yükselirken, Real Betis 6 puanda kaldı. Öte yandan Getafe'de ilk sezonunu geçiren milli futbolcu Enes Ünal, kulüpten yapılan açıklamaya göre, kas ağrısı sebebiyle son anda maç kadrosundan çıkarıldı. Enes, karşılaşmayı tribünden izledi.
La Liga'da 4. haftanın diğer maçında Valencia, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 yendi. Valencia puanını 7'ye çıkarıp, Getafe'nin ardından averajla 2. sırada yer aldı. Real Sociedad ise 5 puanda kaldı.
(AA)
Glasgow maçı öncesi Arda Turan şoku!
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Rangers-Galatasaray maçı şifresiz kanalda!
Fenerbahçe'den Visca bombası!
Beşiktaş'ta Josef de Souza müjdesi
'Dünyanın en çekici sporcusu' seçilen Alica Schmidt'e övgü yağıyor
Yine ligin en değerlisi olacağız
Beşiktaş'ta Gökhan Töre için yeni karar
Ozan Kabak'a 6 maç ceza şoku!
Trabzonspor'a Chelsea'den bir transfer daha!
Serie A ekibinde 14 kişide koronavirüs çıktı!
Serie A'da Türk gücü
Roma, iki kez öne geçtiği maçta Juventus'la 2-2 berabere kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum