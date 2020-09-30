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ÖZET | Getafe - Real Betis maç sonucu: 3-0

İSPANYA HABERLERİ  | 30.09.2020 09:39 | Son Güncelleme

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe sahasında Real Betis'i Angel Rodriguez (2) ve Cucurella'nın attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Milli futbolcu Enes Ünal sakatlığı nedeniyle kadro dışında kaldı. Bu sonucun ardından Getafe, aldığı galibiyetle puanını 7'ye çıkarıp, liderliğe yükselirken, Real Betis 6 puanda kaldı. Getafe, gelecek hafta Real Sociedad'a konuk olacak. Real Betis ise deplasmanda Valencia ile kozlarını paylaşacak.

ÖZET | Getafe - Real Betis maç sonucu: 3-0

İspanya 1 Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Getafe, sahasındaki maçta Real Betis'i 3-0 mağlup etti. Getafe'nin ilk yarıda gelen gollerini Angel Luis Rodriguez (Dk. 13 ve Dk. 43) ve Marc Cucurella (Dk. 39) kaydetti. Real Betis'te Aissa Mandi, 83. dakikada art arda gördüğü iki sarı kartla gelen kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bir maç eksiği olan Getafe, aldığı galibiyetle puanını 7'ye çıkarıp, liderliğe yükselirken, Real Betis 6 puanda kaldı. Öte yandan Getafe'de ilk sezonunu geçiren milli futbolcu Enes Ünal, kulüpten yapılan açıklamaya göre, kas ağrısı sebebiyle son anda maç kadrosundan çıkarıldı. Enes, karşılaşmayı tribünden izledi.

La Liga'da 4. haftanın diğer maçında Valencia, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 yendi. Valencia puanını 7'ye çıkarıp, Getafe'nin ardından averajla 2. sırada yer aldı. Real Sociedad ise 5 puanda kaldı.

(AA)

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