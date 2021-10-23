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ÖZET | Göztepe 0-1 Trabzonspor

23.10.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında lider Trabzonspor Göztepe deplasmanına konuk oldu. Bordo mavililer Gervinho'nun golü ile Göztepe''yi 1-0 mağlup etti. Göztepe - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Göztepe 0-1 Trabzonspor
Gervinho

Gervinho

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelede çıkan tek golle Trabzonspor deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

AVCI'DAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın 11'ine göre 3 zorunlu değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Bakasetas ve Nwakaeme yerine Dorukhan, Hamsik ve Yusuf'u görevlendirdi. Sakatlıkları devam eden Koita, Abdülkadir Parmak ve Trondsen ise kafilede yer almadı.

Göztepe'de ise teknik direktör Nestor El Maestro, geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçının 11'ine göre 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı. Sırp hoca, Atakan ve sakatlığı bulunan Halil'in yerine Kahraman ve Lourency'i sahaya sürdü. Sakatlıkları bulunan Marko Mihojevic ve Wilker Angel kadroda yer bulamadı.

MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmanın 7. dakikasında Lourency'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Cherif Ndiaye'nin etkisiz vuruşunda, kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

  1. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye'nin aktardığı topa Jahovic'ten önce müdahale eden kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi uzaklaştırdı.

  2. dakikada Burekovic'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasındaki Jahovic'in Edgar Ie'ye rağmen dokunduğu top üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada ilk yarı tamamlandıktan sonra Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin, Marek Hamsik'in Atınç Nukan'a yaptığı hareketten nedeniyle hakeme itiraz ettiği için kırmızı kartla cezalandırıldı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kemal Yılmaz, Esat Sancaktar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş, Murat Paluli, Yalçın Kayan, Obinna, Burekovic, Cherif Ndiaye, Lourency, Jahovic

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar Ie, Vitor Hugo, Denswil, Abdülkadir Ömür, Berat Ayberk Özdemir, Hamsik, Yusuf Sarı, Gervinho, Djaniny

Kırmızı Kart: İlhan Şahin (Devre arasında) (Sportif menajer) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 9 Jahovic, Dk. 30 Nestor El Maestro (Teknik direktör), İrfan Can Eğribayat (Devre arasında) (Göztepe)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe Trabzonspor
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