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ÖZET | Göztepe - Antalyaspor maç sonucu: 2-2

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 22.01.2020 19:18 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor çeyrek finale çıktı. Antalyaspor, ilk müsabakayı 4-3 kazanmıştı. Göztepe - Antalyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Göztepe - Antalyaspor maç sonucu: 2-2

Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe ile Antalyaspor, Bornova Stadyumu'nda karşı karlşıya geldi. Göztepe'Nin Bornova Stadı'nda çıktığı son maç 2-2 sona erdi ve ilk maçı evinde 4-3 kazanan Antalyaspor çeyrek finale yükseldi. Göztepe - Antalyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Göztepe'nin gollerini 33. dakikada Tripic ve 55. dakika da Halil Akbunar attı. Antalyaspor''un gollerini ise 31. dakikada Harun Alpsoy ve 41. dakikada Mukairu attı.

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmanın 2. dakikasında ceza alanı içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda top üstten auta gitti.

  1. dakikada Leo'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstte dışarı çıktı.

  2. dakikada Antalyaspor öne geçti. Mukairu'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Harun Alpsoy'un vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

  3. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Serdar Gürler'in ortasında ceza alanı içindeki Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, top kaleciden döndü. Meşin yuvarlağı takip eden Tripic, topu filelere gönderdi: 1-1.

  • dakikada Antalyaspor bir kez daha üstünlük kurdu. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında ceza alanına girerken topla buluşan Mukairu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1.

  • dakikada Mossoro'nun yaptığı ortada Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren Antalyasporlu oyuncular topu uzaklaştırdı.

  • dakikada müsabakaya tekrar eşitlik geldi. Sağ kanatta Gassama'nın pasında ceza sahası dışında sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın güzel şutunda meşin yuvarlak diğer taraftan filelere gitti: 2-2.

  • dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada Deniz'in kafa vuruşunda direğe çarpan top kaleci Ferhat'ta kaldı.

    • Müsabakada 64. dakikada oyuna giren Amilton, 76. ve 86. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kalan Antalyaspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

    GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇ DETAYLARI

    Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

    Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Satman, Bilal Gölen

    Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Gassama, Titi, Borges, Leo, Serdar Gürler, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu (Dk. 46 Castro), Tripic (Dk. 46 Halil Akbunar), Mossoro (Dk. 69 Jerome), Deniz Kadah

    Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Celustka (Dk. 74 Charles), Kudriashov, Ribeiro, Ufuk Akyol, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy (Dk. 83 Leschuk), Sinan Gümüş (Dk. 64 Amilton), Mukairu

    Goller: Dk. 31 Harun Alpsoy, Dk. 41 Mukairu (Antalyaspor), Dk. 33 Tripic, Dk. 55 Halil Akbunar (Göztepe)

    Kırmızı kart: Dk. 86 Amilton (Antalyaspor)

    Sarı kart: Dk. 45+1 Borges (Göztepe)

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