ÖZET | Göztepe - Antalyaspor maç sonucu: 2-2

Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe ile Antalyaspor, Bornova Stadyumu'nda karşı karlşıya geldi. Göztepe'Nin Bornova Stadı'nda çıktığı son maç 2-2 sona erdi ve ilk maçı evinde 4-3 kazanan Antalyaspor çeyrek finale yükseldi. Göztepe - Antalyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Göztepe'nin gollerini 33. dakikada Tripic ve 55. dakika da Halil Akbunar attı. Antalyaspor''un gollerini ise 31. dakikada Harun Alpsoy ve 41. dakikada Mukairu attı.

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmanın 2. dakikasında ceza alanı içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda top üstten auta gitti.