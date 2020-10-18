ÖZET | Göztepe-Fenerbahçe: 2-3

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. Ligde oynadığı 4 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 8 puanla ikinci sırada girmişti. 5. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sıkı bir mücadeleye sahne olan maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı. MAÇ ÖZETİ 1' Karşılaşma başladı. 2' Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Sangare ön direkteki Samatta'ya doğru ortasını yaptı, onun vuruşunda savunmanın da ayak koyduğu top kornere çıktı. 3' Atınç'ın pasında sol kanattan hareketlenen Berkan'ın ortasında Altay üzerine gelen topu rahat bir şekilde kontrol etti. 4' Ozan'ın topuk şık topuk basında soldan bindiren Caner bekletmeden ortasını yaptı, ön direkte Atınç'a çarpan topu kaleci İrfan Can iki hamlede kontrol etti. 6' Sol kanattan gelişen Göztepe atağında Ideye Brown son çizgiye inerek ortasını yapmak istedi ama öne rakibine sonra kendisine çarpan top auta çıktı. 7' Ideye Brown yine sol kanatta topla buluşup ceza sahası içi sol çaprazdaki Halil'e aktardı pasını ama Halil vuruşunu yapmak isterken topu ıskaladı.

10' Maçta ilk dakikalar itibariyle topa daha fazla sahip olan taraf Fenerbahçe. 13' Fenerbahçe'de Samatta giriği hava topu mücadelesi sonrasında yerde bir sakatlık geçiriyor ama önemli bir sorunu yok. 15' Halil'in uzun pasında Ideye Brown göğsüyle topu Tripic'in önüne indirdi ama ofsayt bayrağı havada. 17' Tisserand'ın uzun pasında sol kanatta topu kontrol edip rakibinden sıyrılan Caner'in ortasında kaleci İrfan Can iki hamlede topun sahibi oldu. 20' Sosa'nın şık pasında sağdan hareketlenen Sangare topu içeri çevirmek istedi ama Samatta'dan önce Göztepe savunması girdi araya ve tehlikeyi önledi. HAKEM VAR'A GİTTİ VE PENALTI! 22' Caner'in kullandığı taç atışında sol kanatta topla buluşan Ozan bekletmeden sert bir orta yaptı ama top arkadaşlarını aşarak ters kanattaki Berkan'a gitti...Bu arada Ozan'ın yaptığı orta sonrasında maçın hakemi VAR incelemsi yapıyor. Karar penaltı! MAÇTA İLK GOL GELDİ! GOL! Penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Jose Sosa, sağ köşeye yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. 29' Pelkas'ın ara pasında Valencia savunma arkasına sarkıp topu kontrol etmek istedi ama rakibinden sıyrılamadı...

BİR PENALTI DAHA VE GOL! 32' Ceza sahası içi sol çaprazdan sol çizgiye inen Tripic, Serdar Aziz'den kurtulmak isterken rakibinin kayarak yaptığı hamleyle yerde kaldı ve Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 34' GOL! Penaltı atışını kullanmak üzere topun başına gelen Guilherme, yerden Altay'ın soluna doğru yaptığı vuruşla ağları buldu ve skora denge geldi... FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI 36' Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Samatta'nın sert şutunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi. 40' Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Guilherme'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ! 42' GOL! Caner'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz kale önünde müsait durumda iyi yükselip yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 45' Sosa'nın pasında topla buluşan Pelkas uzak mesafeden şansını denedi ama etkisiz bir vuruş oldu bu. 47' Sağ kanattan süratle ceza sahasına sokulan Nazım Sangare yerden kale ağzına doğru çevirdi topu ama İrfan Can ayaklarıyla tehlikeyi savuşturdu. Maçta ilk yarının son düdüğü çaldı. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız...

İKİNCİ YARI BAŞLADI 45' İkinci yarı başladı. 46' Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda Atınç, topu ön direkte kafayla karşıladı. 48' Valencia, Gustavo'yla yaptığı verkaç sonrasında ceza sahasına sokulmak istedi ama Berkay'ı geçemedi... 50' Samatta kaleciyle karşı karşıya kaçırdı. İrfan Can kurtardı. FARK 2'YE ÇIKTI! 51' Fenerbahçe, Pelkas’ın golüyle Göztepe karşısında skoru 3-1 yaptı. 57' Sağ kanatta topla buluşan Sangare'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Pelkas'ın şutunda top az farkla auta çıktı. 61' Ani gelişen Göztepe atağında Ideye Brown sağdan ceza sahasına sokuldu ve rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ama Altay köşeye uzanarak topu kornere çeldi. GÖZTEPE FARKI 1'E İNDİRDİ! 62' GOL! Sol kanatta topla buluşan Halil, Sangare'den sıyrılıp ceza sahasına sokuldu. Onun yerden arka direğe doğru çevirdiği topu müsait durumdaki Guilherme ağlara gönderdi ve fark bire indi. 65' Göztepe'de Obinna Nwobodo orta alanda rakibine yaptığı kontrolsüz müdahalenin ardından sarı kart gördü. 67' Ceza sahası dışında topla buluşan Gustavo uzak mesafeden şansını denedi ama top Ndiaye'den geri döndü.

70' Sol kanatta topla buluşan Ferdi'nin arka direğe doğru yaptığı ortada top doğrudan auta çıktı. 74' Serdar Aziz, sol kanattan içeri sokulmak isteyen Guilherme'yi engellemek isterken topa elle müdahale etmesinin ardından sarı kart gördü. KARŞI KARŞIYA KAÇTI! 76' Ani gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Papiss Cisse, bomboş pozisyonda ceza sahasına sokuldu ancak vuruşunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi. SON ANDA İRFAN CAN! 79' Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı... Ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Ferdi, rakibinden sıyrılıp uygun durumdaki Gustavo'yu gördü ama onun yerden vuruşunda İrfan Can soluna iyi uzanıp topu kornere çeldi. 82' Fenerbahçe'de Jose Sosa yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. 86' Kaleye yaklaşık 25 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner'in sol köşeye yaptığı sert vuruşta İrfan Can gole izin vermedi. 87' Mihojevic, uzun gelen topta ceza sahası çizgisi önünde Papiss Cisseyi düşürünce sarı kart gördü. Fenerbahçe tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak...