ÖZET | Hatayspor-Medipol Başakşehir: 2-0

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor, ilk haftanın kapanış maçında son şampiyon Medipol Başakşehir ile karşılaştı. 36' dakikada Selim Ilgaz ile öne geçen Hatayspor, 90+2'de Helder Barbosa'nın attığı gol ile skoru 2-0'a getirdi ve tarihi bir galibiyet elde etmiş oldu.

MAÇ ÖZETİ

dakikada Hataysporlu Sackey'nin ceza sahası dışından çektiği sert şut farklı şekilde auta gitti. dakikada Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa ceza yayı üzerinden Visca'nın yaptığı sert vuruş savunmadan sekip direğe çarparak kornere gitti. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan çevirdiği topa gelişine vuran Crivelli'nin şutu yandan auta gitti.

dakikada Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Mahmut'un kafa vuruşu üstten auta gitti. dakikada ani gelişen Hatayspor atağında Diouf'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Selim Ilgaz, kaleci Mert'i geçip topu ağlara gönderdi. 1-0 dakikada İrfan Can'ın ceza sahası dışından çektiği şut Hatayspor kalecisi Munir'in kucağında kaldı.

İKİNCİ YARI

49.dakikada Frei'ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Demba Ba kafayla dokundu, top dışarı çıktı.

52.dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada bomboş pozisyondaki Visca topu ıska geçti.