ÖZET | Hatayspor-Medipol Başakşehir: 2-0

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor, ilk haftanın kapanış maçında son şampiyon Medipol Başakşehir ile karşılaştı. 36' dakikada Selim Ilgaz ile öne geçen Hatayspor, 90+2'de Helder Barbosa'nın attığı gol ile skoru 2-0'a getirdi ve tarihi bir galibiyet elde etmiş oldu.
dakikada Hataysporlu Sackey'nin ceza sahası dışından çektiği sert şut farklı şekilde auta gitti.
dakikada Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa ceza yayı üzerinden Visca'nın yaptığı sert vuruş savunmadan sekip direğe çarparak kornere gitti.
dakikada Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Mahmut'un kafa vuruşu üstten auta gitti.
dakikada ani gelişen Hatayspor atağında Diouf'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Selim Ilgaz, kaleci Mert'i geçip topu ağlara gönderdi. 1-0
49.dakikada Frei'ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Demba Ba kafayla dokundu, top dışarı çıktı.
52.dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada bomboş pozisyondaki Visca topu ıska geçti.
57.dakikada Visca'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmadan sekip kaleci Munir'de kaldı.
59.dakikada Hataysporlu Gökhan'ın ceza sahası içerisinden çektiği şutu kaleci Mert kurtardı.
66.dakikada Hatayspor'un kullandığı serbest vuruşta Mirkan'ın şutu yan direğin dibinden dışarı çıktı.
76.dakikada Hatay ceza sahasında topla buluşan Crivelli'nin vuruşu yan ağlarda kaldı.
81.dakikada Mirkan'ın ceza sahasının hemen önünden çektiği sert şut yandan az farkla dışarı gitti.
90.dakikada Traore'nin savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Barbosa'nın kayarak yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Hatayspor: Munır, Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo, Mesut Çaytemel, Rayane Aabid (Soner Örnek dk. 89 ?), Isaac Sackey, Selim Ilgaz (Helder Barbosa dk. 72), Gökhan Karadeniz (Mirkan Aydın dk. 65), Ruben Ribeiro, Mame Diouf (Adama Traore dk. 65)
Yedekler: Akın Alkan, Alexandros Katranis, Mahmut Emir, Burak Çamoğlu, Abdurrahman, Idır Ouali,
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara (Rafael dk. 87 ), Skrtel, Epureanu, Hasan Ali (Cemali Sertel dk. 72), Mahmut Tekdemir (Berkay Özcan dk. 72) İrfan Can, Visca, Aleksic (Kerim Frei dk. 46), Crivelli (Enes Karakuş dk. 78), Demba Ba
Yedekler: Volkan Babacan, Carlos Ponck, Mehmet Topal, Mete Demir, Gulbrandsen
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Selim Ilgaz (dk. 36), Helder Barbosa (dk. 90) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Caiçara, Skrtel (Başakşehir), Ruben Ribeiro (Hatayspor)
Said Vakkas Yağcı
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