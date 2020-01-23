SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. ÖZET | Ibiza 1-2 Barcelona (İspanya Kral Kupası)

ÖZET | Ibiza 1-2 Barcelona (İspanya Kral Kupası)

İSPANYA HABERLERİ  | 23.01.2020 10:17 | Son Güncelleme

Barcelona, İspanya Kral Kupası son 32 turunda 9. dakikada yediği golle 1-0 geriye düştüğü maçta Ibiza'yı 72 ve 90+4'te Antoine Griezmann'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

ÖZET | Ibiza 1-2 Barcelona (İspanya Kral Kupası)

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Ibica ile Barcelona karşı karşıya geldi. Estadi Municipal de Can Misses'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona, 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Ibiza, Caballe'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu. 71. dakikada Barcelona, Antoine Griezmann'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Griezmann, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Barça'yı galibiyete taşıdı.

Barcelona, bu sonuçla birlikte adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı. Katalan devi, hafta sonunda Valencia ile Mestalla'da karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç! Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç!
İsmail Köybaşı sakatlandıİsmail Köybaşı sakatlandı
Eski yöneticiden flaş itiraf: Şike yaptık!Eski yöneticiden flaş itiraf: Şike yaptık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ibiza barcelona antoine griezmann İspanya Kral Kupası

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

Abdullah Avcı: Böyle takım görmedim

Abdullah Avcı: Böyle takım görmedim

Beşiktaş'ta iki futbolcu birbirine girdi!

Beşiktaş'ta iki futbolcu birbirine girdi!

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Atletico Madrid adını finale yazdırdı

Atletico Madrid adını finale yazdırdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı

Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı

Emre Çolak eski takımına geri döndü!

Emre Çolak eski takımına geri döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Ibiza 1-2 Barcelona (İspanya Kral Kupası)

Griezmann Barcelona'ya turu getirdi

ÖZET| Badalona 1-3 Granada (İspanya Kral Kupası)

İsmail Köybaşı sakatlandı

Eski yöneticiden flaş itiraf: Şike yaptık!

Eski yöneticiden flaş itiraf: Şike yaptık!

Real Madrid, Brezilyalı genç yıldız Reinier'i transfer etti

Real Madrid'den flaş transfer!

MAÇ SONUCU | Barcelona-Granada: 1-0

Barça, Messi'yle kazandı

Enes Ünal gelecek sezon çıtayı yükseltmeyi hedefliyor

Enes Ünal'ın hedefi belli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.