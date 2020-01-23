ÖZET | Ibiza 1-2 Barcelona (İspanya Kral Kupası)

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Ibica ile Barcelona karşı karşıya geldi. Estadi Municipal de Can Misses'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona, 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmanın 9. dakikasında Ibiza, Caballe'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu. 71. dakikada Barcelona, Antoine Griezmann'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Griezmann, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Barça'yı galibiyete taşıdı.
Barcelona, bu sonuçla birlikte adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı. Katalan devi, hafta sonunda Valencia ile Mestalla'da karşı karşıya gelecek.
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