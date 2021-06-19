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ÖZET | İngiltere - İskoçya maç sonucu: 0-0

19.06.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 D Grubu ikinci maçında İngiltere, İskoçya'yı konuk etti. Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla İngiltere puanını 4'e yükseltirken, İskoçya da turnuvadaki ilk puanını aldı.

ÖZET | İngiltere - İskoçya maç sonucu: 0-0
  1. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda İngiltere ile İskoçya 0-0 berabere kaldı.

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Turnuvanın ev sahiplerinden İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan D Grubu ikinci maçında İskoçya ile karşılaştı.

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İngiltere, 11. dakikada gole yaklaştı. Mason Mount'un kullandığı kornere iyi yükselen John Stones'un yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü.

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İskoçya ise 62. dakikada kullanılan köşe vuruşunda net bir fırsattan yararlanamadı. Lyndon Dykes, ceza alanında yaptığı vuruşla topu kaleye doğru gönderdi. Reece James, direk dibinde kafasıyla müdahale ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

İki takımın da tehlikeli pozisyonlar geliştirdiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla İngiltere 4, İskoçya ise 1 puana ulaştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS

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İngiltere Milli Futbol Takımı İskoçya Milli Futbol Takımı
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