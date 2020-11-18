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ÖZET | İspanya -Almanya maç sonucu: 6-0

FUTBOL HABERLERİ  | 18.11.2020 08:43 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar Ligi'nin iki favorisi İspanya ile Almanya, Sevilla Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. İspanyollar sahasında, Ferran Torres'in hat-trick ile yıldızlaştığı maçta tarihi bir galibiyete imza attı. Diğer goller Morata, Rodri ve Oyarzabal'dan geldi. Bu sonucun ardından İspanya 11 puana yükselerek lider oldu. Almanya ise 9 puanda kaldı ve 2. sıraya indi. Öte yandan 1954 yılında Macaristan'ın Almanya'yı 8-3 yendiği maçın ardından bu karşılaşma Panzerler'in en farklı yenilgisi oldu.

ÖZET | İspanya -Almanya maç sonucu: 6-0

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadeleye İspanya; Simon, Roberto, Ramos, Pau Torres, Gaya, Olmo, Rodri, Canales, Koke, Torres ve Morata 11'i ile başladı. Almanya ise Neuer, Ginter, Süle, Koch, Max, Goretzka, İlkay, Kroos, Sane, Gnabry ve Timo Werner 11'ini sahaya sürdü.

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İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Alvaro Morata, 33, 55 ve 71. dakikalarda Ferran Torres, 38. dakikada Rodri, 89. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.

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Öte yandan 1954 yılında Macaristan'ın Almanya'yı 8-3 yendiği maçın ardından bu karşılaşma Panzerler'in en farklı yenilgisi oldu. Maç boyunca olduğu gibi Almanya hücumda hiçbir varlık gösteremezken, İspanya ise daha farklı bir skor için Bayern Münih forması giyen Alman kaleci Manuel Neuer’e takıldı.

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Bu sonucun ardından İspanya, A Ligi 4. Grup'ta 11 puanla lider olarak UEFA Uluslar Ligi finallerine kaldı. Almanya 9 puanla 2. sırada yer aldı.

FOTOĞRAFLAR: REUTERS / AA

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