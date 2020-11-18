ÖZET | İspanya -Almanya maç sonucu: 6-0

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadeleye İspanya; Simon, Roberto, Ramos, Pau Torres, Gaya, Olmo, Rodri, Canales, Koke, Torres ve Morata 11'i ile başladı. Almanya ise Neuer, Ginter, Süle, Koch, Max, Goretzka, İlkay, Kroos, Sane, Gnabry ve Timo Werner 11'ini sahaya sürdü.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Alvaro Morata, 33, 55 ve 71. dakikalarda Ferran Torres, 38. dakikada Rodri, 89. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.

Öte yandan 1954 yılında Macaristan'ın Almanya'yı 8-3 yendiği maçın ardından bu karşılaşma Panzerler'in en farklı yenilgisi oldu. Maç boyunca olduğu gibi Almanya hücumda hiçbir varlık gösteremezken, İspanya ise daha farklı bir skor için Bayern Münih forması giyen Alman kaleci Manuel Neuer’e takıldı.

Bu sonucun ardından İspanya, A Ligi 4. Grup'ta 11 puanla lider olarak UEFA Uluslar Ligi finallerine kaldı. Almanya 9 puanla 2. sırada yer aldı.

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