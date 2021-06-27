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ÖZET | İtalya - Avusturya maç özeti: 2-1

27.06.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında İtalya, Avusturya’yı uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

ÖZET | İtalya - Avusturya maç özeti: 2-1

EURO 2020 son 16 turu maçında İtalya ile Avusturya kozlarını paylaştı

Wembley Stadı’nda oynanan müsabakaya baskılı başlayan taraf İtalya oldu. İlk yarı golsüz beraberlikle tamamlanırken, karşılaşmanın ikinci yarısında da gol suskunluğunu iki takım da bozamadı.

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Mücadelenin uzatmalarında 95. dakikada İtalya’da Chiesa, gol perdesini aralayan isim oldu. 105. dakikada ise Matteo Pessina rakip fileleri havalandırarak, farkı 2’ye çıkardı. 114. dakikada Avusturya golü buldu.

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Kalajdzic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-1'e geldi. Maçta başka gol olmadı ve İtalya 2-1’lik galibiyetle çeyrek finale çıkan ekip oldu. İtalya, çeyrek finalde Belçika - Portekiz maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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