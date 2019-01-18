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Akhisarspor 1 - 3 Beşiktaş

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.01.2019 22:22 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Akhisarspor'u Dorukhan, Gökhan ve Larin'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Akhisar'ın tek sayısı Cikalleshi'den geldi. 13 yabancı oyuncuyu maç kadrosuna alarak kural hatası yapan Akhisarspor'un TFF tarafından hükmen mağlup sayılması bekleniyor. Bu durumda maçta atılan goller değer kazanmayacak.

Akhisarspor 1 - 3 Beşiktaş

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Akhisarspor ile Beşiktaş karşılaştı. Maça ev sahibi Akhisar hızlı başladı. 5. dakikada Regattin'in sert vuruşunu Karius çeldi, topu önünde bulan Manu'nun vuruşu üstten auta gitti. 19'da bu kez Vrsajevic'in ortasında Medel uzaklaştırmak istediği topu Serginho önünde buldu. Ancak vuruşu üstten auta gitti.

Akhisarspor-Beşiktaş maçında kural hatası!Akhisarspor-Beşiktaş maçında kural hatası!

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Beşiktaş genç yıldızı Doruhan Toköz sahneye çıktı ve uzak mesafeden attığı mükemmel golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda Akhisar, Regattin ile Beşiktaş ise Burak Yılmaz'la net bir fırsattan yararlanamadı ve ilk yarı tek golle sona erdi.

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Beşiktaş ikinci devreye golle başladı. 48'de serbest vuruşu kullanan Quaresma'nın ortasına ceza sahasında bomboş kalan Gökhan Gönül kafayı vurdu ve durumu 2-0'a getirdi. Mücadelenin 61. dakikasında Akhisarspor'un Cikalleshi ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

67'de bu kez Larin'in golü ofsayta takılırken, Kanadalı golcü 76. dakikada Ljajic'in asistinde golü atarak skoru 3-0 yaptı. 5 dakika sonra Cikalleshi, Akhisar'ın tek golünü attı ve maçın 3-1 bittiğini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 29 yaparken, Akhisarspor ise 17 puanda kaldı.

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Akhisarspor - Beşiktaş Dorukhan Toköz Cyle Larin gökhan gönül

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