Akhisarspor 1 - 3 Beşiktaş

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Akhisarspor ile Beşiktaş karşılaştı. Maça ev sahibi Akhisar hızlı başladı. 5. dakikada Regattin'in sert vuruşunu Karius çeldi, topu önünde bulan Manu'nun vuruşu üstten auta gitti. 19'da bu kez Vrsajevic'in ortasında Medel uzaklaştırmak istediği topu Serginho önünde buldu. Ancak vuruşu üstten auta gitti.

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Beşiktaş genç yıldızı Doruhan Toköz sahneye çıktı ve uzak mesafeden attığı mükemmel golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda Akhisar, Regattin ile Beşiktaş ise Burak Yılmaz'la net bir fırsattan yararlanamadı ve ilk yarı tek golle sona erdi.

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Beşiktaş ikinci devreye golle başladı. 48'de serbest vuruşu kullanan Quaresma'nın ortasına ceza sahasında bomboş kalan Gökhan Gönül kafayı vurdu ve durumu 2-0'a getirdi. Mücadelenin 61. dakikasında Akhisarspor'un Cikalleshi ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

67'de bu kez Larin'in golü ofsayta takılırken, Kanadalı golcü 76. dakikada Ljajic'in asistinde golü atarak skoru 3-0 yaptı. 5 dakika sonra Cikalleshi, Akhisar'ın tek golünü attı ve maçın 3-1 bittiğini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 29 yaparken, Akhisarspor ise 17 puanda kaldı.

