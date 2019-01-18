TREND

Akhisarspor-Beşiktaş maçında kural hatası!

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 18.01.2019 21:55 | Son Güncelleme

Akhisarspor ile Beşiktaş maçında kural hatası... Beşiktaş maçının 21 kişilik kadrosunda TFF talimatlarına göre 12 yabancı olması gerekirken 13 futbolcu bulunduran Akhisarspor, hükmen mağlup sayılacak.

Akhisarspor-Beşiktaş maçında kural hatası!

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın ilk maçı olan Akhisarspor - Beşiktaş mücadelesinde kural hatası olduğu ortaya çıktı. Ev sahibi Akhisarspor, Beşiktaş maçına 21 oyuncuyla çıkarken, 13 ismin yabancı futbolcu olduğu ortaya çıktı. Kurala göre, kadroda 12 yabancı olması gerekiyordu ve Akhisarspor, Beşiktaş maçına kural hatası yaptı.

,DASDASD

Yeşil-siyahlılar Beşiktaş karşılaşmasında 21 kişilik kadrosuna 13 yabancı oyuncunun ismini yazdı. Kurala göre sadece 12 yabancıyı esami listesine yazması gereken Akhisarspor fazladan 1 yabancıyı daha listesine ekledi. Vrsajevic, Lopes, Sissoko, Josue, Manu, Bokila, Regattin, Serginho, Lukac, Rotman, Barbosa, Larsson ve Cikalleshi’yi listeye yazan yeşil-siyahlılar yapılan hatayı geç fark etti.

"BEŞİKTAŞ İTİRAZ EDERSE SKOR 3-0 ONLARIN LEHİNE OLACAK"
Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklama kaleci Lukac’ı maç oynandığı sırada tribüne gönderdiklerini açıkladı. Eryüksel, "Maalesef böyle bir şey oldu. Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak. İtiraz etmezlerse nasıl bittiyse öyle tescil edilecek" dedi.

TFF; kulüplerin kadrolarını 21 kişiden oluşturmaları halinde 12 yabancı oyuncuya kadrolarında görev vermesini kararlaştırmıştı. 20 ve daha aşağıda oyuncunun maç kadrosuna dahil edilmesi durumunda 11 yabancı oyuncunun kadroda yer alacağını duyurmuştu.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Taraftardan Burak Yılmaz'a büyük şok!Taraftardan Burak Yılmaz'a büyük şok!
Ve UEFA açıkladı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray...Ve UEFA açıkladı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TFF Akhisarspor-Beşiktaş

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyayı korkutan rapor! Eğer önlem alınmazsa...

Dünyayı korkutan rapor! Eğer önlem alınmazsa...

Kapıyı kırdım içeri girdim, kadını oradan sırtladım çıktım

Kapıyı kırdım içeri girdim, kadını oradan sırtladım çıktım

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

Gözyaşlarıyla anlattı: Tecavüz etti, direnemedim!

Gözyaşlarıyla anlattı: Tecavüz etti, direnemedim!

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

- 67 derece soğukta imkansızı başardı

- 67 derece soğukta imkansızı başardı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ameliyattan sonra Ali Koç ve Ersun Yanal'ı sayıkladı

Ameliyattan sonra Ali Koç ve Ersun Yanal'ı sayıkladı

Striptiz kulübünden iki kadınla çıkarken at çaldı!

Striptiz kulübünden iki kadınla çıkarken at çaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş taraftarından Burak Yılmaz'a şok: Beşiktaş’ta hırsız istemiyoruz

Taraftardan Burak Yılmaz'a büyük şok!

UEFA en borçlu takımları açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray

Ve UEFA açıkladı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray...

Maicon’un eşi Ursula’dan olay paylaşım: Seni hiçbir kadın böyle sevmeyecek

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

Duayen spiker Ercan Taner Bein Sports'tan istifa etti!

Ercan Taner Bein Sports'tan istifa etti!

Yıldız futbolcu idmana Spider-Man olarak çıktı!

Yıldız futbolcu idmana Spider-Man olarak çıktı!

Olay yaratan cevap! 'Takımı penis boyuna göre...'

Olay yaratan cevap! 'Takımı penis boyuna göre...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.