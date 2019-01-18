Akhisarspor-Beşiktaş maçında kural hatası!

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın ilk maçı olan Akhisarspor - Beşiktaş mücadelesinde kural hatası olduğu ortaya çıktı. Ev sahibi Akhisarspor, Beşiktaş maçına 21 oyuncuyla çıkarken, 13 ismin yabancı futbolcu olduğu ortaya çıktı. Kurala göre, kadroda 12 yabancı olması gerekiyordu ve Akhisarspor, Beşiktaş maçına kural hatası yaptı.

Yeşil-siyahlılar Beşiktaş karşılaşmasında 21 kişilik kadrosuna 13 yabancı oyuncunun ismini yazdı. Kurala göre sadece 12 yabancıyı esami listesine yazması gereken Akhisarspor fazladan 1 yabancıyı daha listesine ekledi. Vrsajevic, Lopes, Sissoko, Josue, Manu, Bokila, Regattin, Serginho, Lukac, Rotman, Barbosa, Larsson ve Cikalleshi’yi listeye yazan yeşil-siyahlılar yapılan hatayı geç fark etti.

"BEŞİKTAŞ İTİRAZ EDERSE SKOR 3-0 ONLARIN LEHİNE OLACAK"

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklama kaleci Lukac’ı maç oynandığı sırada tribüne gönderdiklerini açıkladı. Eryüksel, "Maalesef böyle bir şey oldu. Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak. İtiraz etmezlerse nasıl bittiyse öyle tescil edilecek" dedi.

TFF; kulüplerin kadrolarını 21 kişiden oluşturmaları halinde 12 yabancı oyuncuya kadrolarında görev vermesini kararlaştırmıştı. 20 ve daha aşağıda oyuncunun maç kadrosuna dahil edilmesi durumunda 11 yabancı oyuncunun kadroda yer alacağını duyurmuştu.

