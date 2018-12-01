Başakşehir 0 - 1 Sivasspor

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Sivasspor maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla ligde evinde 13 maç sonra yenilen Başakşehir 30 puanda kalırken, Sivasspor ise 18 puana yükseldi.

İkinci yarıda Başakşehir gol ararken savunmasında da açık verdi. 58'de Emre Kılınç'ın şutu az farkla dışarı çıktı. Gol arayan Başakşehir, 79'da beraberliğe yaklaştı ancak Sivasspor kalecisi Tolgahan 1 dakika içinde iki kritik kurtarışla kalesini kapattı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 58: Konuk ekip ikinci golüne yaklaştı. Emre Kılınç, sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına girdi, rakibinden kurtulduktan sonra ayak içiyle meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.

DAKİKA 71: Medipol Başakşehir etkili geldi. Clichy'nin ceza sahasına yaptığı ortada Visca topu Adebayor'a indirdi. Altıpas önündeki Adebayor'un sert vuruşunda meşin yuvarlak, Muhammet Demir'den döndü.

DAKİKA 79: Ev sahibi ekip beraberliğe yaklaştı. Kerim Frei'ın sol kanattan pasında ceza sahasında topu kontrol eden Mossoro'nun şutunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Topu bir kez daha önünde bulan Brezilyalı oyuncunun ikinci şutunda, kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı son anda köşeden kornere çeldi.

DAKİKA 87: Medipol Başakşehir'de sağ kanatta topla buluşan Visca, penaltı noktasına yakın bölgedeki Napoleoni'ye yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı. Bu sezon ikinci yenilgisini alan turuncu-lacivertli ekip, 30 puanda kaldı. Haftaya en yakın rakibinin 5 puan önünde lider giren İstanbul ekibi, bu puan kaybına rağmen 14. haftayı da lider tamamlayacak. Son 3 maçında 2. galibiyetini alan Demir Grup Sivasspor ise puanını 18'e yükseltti.