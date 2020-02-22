SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. ÖZET İZLE | Chelsea - Tottenham maç özeti: 2-1

ÖZET İZLE | Chelsea - Tottenham maç özeti: 2-1

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.02.2020 17:41 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea evinde Tottenham'ı 2-1 mağlup etti ve ilk 4 sıra için önemli bir galibiyet aldı. Chelsea - Tottenham maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET İZLE | Chelsea - Tottenham maç özeti: 2-1

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki dev Londra derbisinde Chelsea evinde Tottenham ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea 2-1'lik skorla kazandı. Chelsea - Tottenham maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 15. dakikada Olivier Giroud ile 48. dakikada Marcos Alonso'dan geldi. Fransız golcü Giroud, bu sezon ligde ilk golünü Tottenham'a karşı atmış oldu. Tottenham'ın tek sayısı ise, 89. dakikada Rudiger'in kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi.

LAMPARD, MOURINHO'YU TANIMIYOR

Chelsea Menajeri Frank Lampard, böylece Jose Mourinho'ya karşı sahaya çıktığı 3 maçı da kazanarak, Portekizli hoca karşısında önemli bir istatistik yakalamış oldu. Öte yandan Frank Lampard, Premier Lig'de bir sezon içinde Jose Mourinho'yu hem evinde, hem de deplasmanda mağlup eden ilk teknik adam oldu.

Bu skorun ardından Chelsea 4 maçlık galibiyet hasretini noktaladı ve 44 puana yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından yenilgi alan Tottenham ise 40 puanda kaldı.

Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak, Tottenham ise evinde Wolverhampton'ı konuk edecek.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakırköy Adliyesi'nde avukata darp! Görüntüler ortaya çıktıBakırköy Adliyesi'nde avukata darp! Görüntüler ortaya çıktı
Kaptanından Liverpool'a kötü haber!Kaptanından Liverpool'a kötü haber!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Premier Lig chelsea Tottenham maç özeti özet izle maç sonucu

En Çok Okunan Haberler

İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

Liselerde yeni dönem! 'Sınıfta kalma' geri mi geliyor?

Liselerde yeni dönem! 'Sınıfta kalma' geri mi geliyor?

Derbi öncesi fanatikliğin böylesi görülmedi

Derbi öncesi fanatikliğin böylesi görülmedi

Taraftarları taşıyan otobüs devrildi

Taraftarları taşıyan otobüs devrildi

Sochi, Adil Rami'yi kadrosuna kattı

Sochi, Adil Rami'yi kadrosuna kattı

İşte F.Bahçe - G.Saray derbisini kadro değerleri

İşte F.Bahçe - G.Saray derbisini kadro değerleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Ünlü futbolcu sevgilisini terk etti!

Ünlü futbolcu sevgilisini terk etti!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Liverpool yine gol yağdırdı

Liverpool yine gol yağdırdı

Yılın transfer bombası patladı

Yılın transfer bombası patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET İZLE | Chelsea - Tottenham maç özeti: 2-1

Chelsea - Tottenham maç özeti: 2-1

Henderson'dan Liverpool'a kötü haber!

Kaptanından Liverpool'a kötü haber!

Manchester City, UEFA'nın cezasını "siyasi" buluyor

City'den 'UEFA cezası' sözleri

Tottenham'da Son Heung-min birkaç hafta yok

Tottenham'da Son şoku

ÖZET | Chelsea-Manchester United maç sonucu: 0-2

Dev maçta gülen ManU

Sterling ve Guardiola'dan flaş Manchester City kararı

Sterling ve Guardiola'dan flaş M. City kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.