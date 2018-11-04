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Trabzonspor 1 - 1 Bursaspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.11.2018 20:58 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Rodallega, Trabzonspor'u öne geçirirken, Bursa 1 puanı son dakikalarda Lima'nın golüyle kurtardı. Trabzonspor bu sonuçla üst üste 3. maçından da beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor 1 - 1 Bursaspor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Bursaspor'u konuk etti. Maça ev sahibi takım hızlı başladı. 8. dakikada Sosa'nın nefis şutunda Bursa kalecisi Okan topu güçlükle çeldi.

Dakikalar 15'i gösterdiğinde Trabzonspor, Burak Yılmaz'la golü buldu ancak hakem pozisyonda ofsayt olduğuna karar verdi. Ataklarını sürdüren Bordo-Mavililer 2 dakika sonra Onazi'yle bir pozisyondan daha yararlanamadı.

BRK

Mücadelenin 25. dakikasında Trabzonspor aradığı golü Rodallega ile bularak devreye 1-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Trabzonspor'da 53. dakikada Burak Yılmaz kaleci Okan'la karşı karşıya pozisyonda topu dışarıya gönderdi.

Deplasmanda gol arayan Bursaspor'da savunma arkasına sarkan Latovlevici dönerek vurdu, top Onur'dan sekti. Arkadan gelen Badji topa dokundu ancak Onur bir kez daha kalesinde devleşerek topu kornere çeldi. 86'da bu kez Ertuğrul'un sert şutunda Onur yine kurtardı ancak dönen topu Lima ağlara göndermeyi başardı ve durumu 1-1'e getirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 16, Bursaspor ise 13 yaptı.

TRABZONSPOR 1 - 1 BURSASPOR

STAT: Medical Park
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Mehmet Cem Satman, Volkan Ahmet Narinç

TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür (Dk. 74 Kucka), Olcay Şahan, Rodallega (Dk. 81 Amiri), Burak Yılmaz (Dk. 71 Ekuban)
BURSASPOR: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara (Dk. 85 Umut Nayir), Burak Kapacak (Dk. 46 Saivet), Tunay Torun (Dk. 59 Lima), Latovlevici, Sakho

GOLLER: Dk. 25 Rodallega (Trabzonspor), Dk. 87 Lima (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 43 Sosa, Dk. 45 Burak Yılmaz (Trabzonspor), Dk. 48 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90 Barış Yardımcı (Bursaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 8: Sosa'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Okan Kocuk'tan seken topu savunma uzaklaştırdı.
DAKİKA 17: Sağ kanattan Pereira'nın yaptığı ortada topu savunma uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Onazi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine vuruşunda, top az farkla auta gitti.
DAKİKA 25: Ceza alanının dışında Burak Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Sosa, meşin yuvarlağı ceza alanında savunmanın arasına giren Rodallega'ya çıkardı. Rodallega'nın müsait durumda vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 52: Olcay'ın ceza sahası dışından havalandırdığı topa penaltı noktasında gelişine vuran Rodallega'nın şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi.
DAKİKA 53: Rodallega'nın orta sahadan uzun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz'ın yerden vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
DAKİKA 63: Onazi'nin pası ile ceza sahasına giren Abdülkadir Ömür, rakibini de geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Abdülkadir'in kalecinin üzerinden aşırttığı top dışarıya çıktı.
DAKİKA 70: Aytaç Kara'nın ceza sahasına gönderdiği hava topunu alan Latovlevici'nin şutunda top kaleci Onur'dan döndü. Dönen topa bu kez Sakho'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'dan kornere çıktı.
DAKİKA 71: Yerini Ekuban'a bırakan Burak Yılmaz, saha kenarına gelirken yaptığı el hareketi nedeniyle taraftarların protestosuna maruz kaldı. Tribünlere tepki gösteren Burak, oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesi yerine soyunma odasına gitti.
DAKİKA 87: Saivet'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ertuğrul Ersoy'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur'dan döndü. Dönen topu takip eden Lima'nın vuruşunda meşin yuvarlak Kucka'ya da çarparak ağlarla buluştu. 1-1.
DAKİKA 90: Orta sahanın önünden Toure'nin şutunda, kaleci Okan Kocuk son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.

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Anahtar Kelimeler:
trabzonspor bursaspor rodallega Lima

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Takım
O
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
geçen hafta takım yeterince pozisyon üretmiyor,siz penaltı konuşuyorsunuz dedim beni eksilediniz lan.geçen hafta konuştuğunuz penaltı bu hafta puan kazandırdı mı size.forvet hattının uzamsal zekası düşük,bir kişilik işi iki kişi yapıyor.neyse,bu burak daha kadroya giremez neşem çok yerinde,inş sırada overrated rodallega var.gençler,futbol sizi çağırıyor,yeter direnmeyin
yapilan degisikliklerin hepsi hatali 2.yariya burak yerine kucka ile baslasak bu mac farkli olurdu. burak yilmazin yaptigi el kol hareketlerininde cezasi verilmeli isliktan daha fazlasini hakediyorsun ..
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