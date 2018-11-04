Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Bursaspor'u konuk etti. Maça ev sahibi takım hızlı başladı. 8. dakikada Sosa'nın nefis şutunda Bursa kalecisi Okan topu güçlükle çeldi. Dakikalar 15'i gösterdiğinde Trabzonspor, Burak Yılmaz'la golü buldu ancak hakem pozisyonda ofsayt olduğuna karar verdi. Ataklarını sürdüren Bordo-Mavililer 2 dakika sonra Onazi'yle bir pozisyondan daha yararlanamadı. Mücadelenin 25. dakikasında Trabzonspor aradığı golü Rodallega ile bularak devreye 1-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarıya da hızlı başlayan Trabzonspor'da 53. dakikada Burak Yılmaz kaleci Okan'la karşı karşıya pozisyonda topu dışarıya gönderdi. Deplasmanda gol arayan Bursaspor'da savunma arkasına sarkan Latovlevici dönerek vurdu, top Onur'dan sekti. Arkadan gelen Badji topa dokundu ancak Onur bir kez daha kalesinde devleşerek topu kornere çeldi. 86'da bu kez Ertuğrul'un sert şutunda Onur yine kurtardı ancak dönen topu Lima ağlara göndermeyi başardı ve durumu 1-1'e getirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 16, Bursaspor ise 13 yaptı. TRABZONSPOR 1 - 1 BURSASPOR STAT: Medical Park

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Mehmet Cem Satman, Volkan Ahmet Narinç TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür (Dk. 74 Kucka), Olcay Şahan, Rodallega (Dk. 81 Amiri), Burak Yılmaz (Dk. 71 Ekuban)

BURSASPOR: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara (Dk. 85 Umut Nayir), Burak Kapacak (Dk. 46 Saivet), Tunay Torun (Dk. 59 Lima), Latovlevici, Sakho GOLLER: Dk. 25 Rodallega (Trabzonspor), Dk. 87 Lima (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 43 Sosa, Dk. 45 Burak Yılmaz (Trabzonspor), Dk. 48 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90 Barış Yardımcı (Bursaspor) İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 8: Sosa'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Okan Kocuk'tan seken topu savunma uzaklaştırdı.

DAKİKA 17: Sağ kanattan Pereira'nın yaptığı ortada topu savunma uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Onazi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine vuruşunda, top az farkla auta gitti.

DAKİKA 25: Ceza alanının dışında Burak Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Sosa, meşin yuvarlağı ceza alanında savunmanın arasına giren Rodallega'ya çıkardı. Rodallega'nın müsait durumda vuruşunda top filelere gitti: 1-0.