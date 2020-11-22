SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. ÖZET | Juventus - Cagliari maç sonucu: 2-0

ÖZET | Juventus - Cagliari maç sonucu: 2-0

İTALYA HABERLERİ  | 22.11.2020 08:53 | Son Güncelleme

Serie A'nın 8. haftasında Juventus, konuk ettiği Cagliari'yi Ronaldo'nun 4 dakika arayla attığı gollerle 2-0 yendi.

ÖZET | Juventus - Cagliari maç sonucu: 2-0

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Juventus, konuk ettiği Cagliari'yi 2-0 yendi.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında ev sahibi Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 38. dakikada 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra Ronaldo bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı: 2-0. İlk yarı Juventus'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Juventus, Cagliari’yi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Cristiano Ronaldo, 5. lig maçında 8. golünü atmış oldu.

MAÇ SONUCU | Tottenham - Manchester City: 2-0MAÇ SONUCU | Tottenham - Manchester City: 2-0

MERİH DEMİRAL MÜCADELEDE 90 DAKİKA FORMA GİYDİ

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu galibiyetle Juventus, ligde puanını 16'ya yükseltti ve maç eksiği olan lider Milan'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Cagliari ise ligdeki 4. yenilgisini alırken 10 puanla 11. basamakta yer buldu.

Serie A'da gün içinde iki maç daha oynandı. Lazio deplasmanda Crotone'u 2-0 mağlup ederken Spezia ile Atalanta ise golsüz berabere kaldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark ettiBursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark etti
Yılın transfer bombası patlıyorYılın transfer bombası patlıyor
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
Karantina ihlali uygulamaya takıldı
Karantina ihlali uygulamaya takıldı
'Kankamla sarılırken, golü kaçırdım'
'Kankamla sarılırken, golü kaçırdım'
Okan Buruk'tan sert tepki: Hangi başarıyla...
Okan Buruk'tan sert tepki: Hangi başarıyla...
VAR'ın gözü kör mü, net penaltı
VAR'ın gözü kör mü, net penaltı
F.Bahçe'den başkentte gol şov!
F.Bahçe'den başkentte gol şov!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti
Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti
Macaristan'da talihsiz gece...
Macaristan'da talihsiz gece...
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Juventus - Cagliari maç sonucu: 2-0
Juventus Ronaldo ile kazandı
Juventus’ta transfer hedefi Eduardo Camavinga
Yılın transfer bombası patlıyor
Juventus'tan flaş Merih Demiral ve De Ligt kararı
Juventus'tan flaş Merih Demiral ve De Ligt kararı
Wanda Nara: Icardi'nin beni kıskandığını sanmıyorum
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
Interli futbolcu Kolarov koronavirüse yakalandı
Interli futbolcu Kolarov koronavirüse yakalandı
Ronaldo, eski günlerini anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Ronaldo'yu hiç böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.