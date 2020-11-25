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ÖZET | Juventus - Ferencvaros maç sonucu: 2-1

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 25.11.2020 10:01 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus sahasında Ferencvaros'u ağırladı. İtalyan devi, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi Ronaldo ve Morata'nın golleriyle 2-1 kazandı. Bu sonucun ardından 9 puana yükselen Juve, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi ve gruptaki 3. galibiyetini alarak 9 puana yükseldi. Ferencvaros ise 1 puanla 3. sırada yer aldı.

ÖZET | Juventus - Ferencvaros maç sonucu: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Juventus, Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele Juventus'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Juventus sahasında geriye düştüğü maçta Ferencvaros'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. İtalyan temsilcisine 3 puanı getiren golleri 35. dakikada Cristiano Ronaldo ve 90+2'de Alvaro Morata attı.

Bu sonuçla ev sahibi takım 9 puana yükseldi. Konuk takım ise 1 puanda kaldı. Juventus, gelecek hafta Dinamo Kiev'i konuk edecek. Ferencvaros ise Barcelona'yı ağırlayacak.

ÖZET | Dinamo Kiev -Barcelona maç sonucu: 0-4ÖZET | Dinamo Kiev -Barcelona maç sonucu: 0-4


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