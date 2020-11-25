ÖZET | Juventus - Ferencvaros maç sonucu: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Juventus, Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele Juventus'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Juventus sahasında geriye düştüğü maçta Ferencvaros'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. İtalyan temsilcisine 3 puanı getiren golleri 35. dakikada Cristiano Ronaldo ve 90+2'de Alvaro Morata attı.

Bu sonuçla ev sahibi takım 9 puana yükseldi. Konuk takım ise 1 puanda kaldı. Juventus, gelecek hafta Dinamo Kiev'i konuk edecek. Ferencvaros ise Barcelona'yı ağırlayacak.



