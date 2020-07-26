ÖZET | Kasımpaşa-Başakşehir: 3-2

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir, 34. ve son hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi.İlk yarıyı 2-0 geride kapatan turuncu-lacivertliler, sahadan da 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.Medipol Başakşehir, bu sezon 5. yenilgisini Kasımpaşa karşısında aldı. İstanbul ekibi, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 69 puan ile sezonu şampiyon tamamladı.Bu sezon 12. galibiyetini alan Kasımpaşa ise puanını 43'e yükseltti ve sezonu 10. sırada bitirdi.
dakikada Hajradinovic’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Koita’nın bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Thiam’ın içeri çevirdiği topa arka direkte Koita’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
dakikada Quaresma’nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mame Thiam’ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten auta çıktı.
dakikada sol taraftan Clichy’nin ortasında kale önünde Demba Ba kafa kafayla topu filelere yolladı. 3-1
Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli bir atak olmadı ve maç 3-2 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile sona erdi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında yedek ağırlıklı bir ilk 11'le maça başladı. Turuncu-lacivertli takımın ilk yarıyı 2-0 geride kapatması üzerine Buruk, ikinci yarıda as oyuncularını sahaya sürdü. İkinci yarının başında Demba Ba, Gael Clichy ve Mahmut Tekdemir'i sahaya süren Okan Buruk, 73. dakikada Alexandru Epureanu ve 74. dakikada da Enzo Crivelli'yi oyuna aldı. Buruk'un hamleleri farkı eritse de yenilgiye engel olamadı.
Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde 12'şer golü olan Demba Ba ve Edin Visca, Kasımpaşa karşısında birer gol daha atarak gol sayılarını 13'e yükseltti. Demba Ba ve Visca, sezonu 13'er golle tamamladı ve takımlarının en golcü ismi oldu. Bu iki ismi 11 kez gol sevinci yaşayan Fransız futbolcu Enzo Crivelli takip etti.
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