ÖZET | Kasımpaşa-Başakşehir: 3-2

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir, 34. ve son hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa 'ya 3-2 yenildi.İlk yarıyı 2-0 geride kapatan turuncu-lacivertliler, sahadan da 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.Medipol Başakşehir, bu sezon 5. yenilgisini Kasımpaşa karşısında aldı. İstanbul ekibi, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 69 puan ile sezonu şampiyon tamamladı.Bu sezon 12. galibiyetini alan Kasımpaşa ise puanını 43'e yükseltti ve sezonu 10. sırada bitirdi.

dakikada sol taraftan Clichy’nin yaptığı ortada arka direkte Visca’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli bir atak olmadı ve maç 3-2 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile sona erdi.

OKAN BURUK'UN HAMLELERİ MAĞLUBİYETİ ENGELLEMEDİ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında yedek ağırlıklı bir ilk 11'le maça başladı. Turuncu-lacivertli takımın ilk yarıyı 2-0 geride kapatması üzerine Buruk, ikinci yarıda as oyuncularını sahaya sürdü. İkinci yarının başında Demba Ba, Gael Clichy ve Mahmut Tekdemir'i sahaya süren Okan Buruk, 73. dakikada Alexandru Epureanu ve 74. dakikada da Enzo Crivelli'yi oyuna aldı. Buruk'un hamleleri farkı eritse de yenilgiye engel olamadı.

BA VE VISCA 13'ER GOLLE SEZONU KAPATTI

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde 12'şer golü olan Demba Ba ve Edin Visca, Kasımpaşa karşısında birer gol daha atarak gol sayılarını 13'e yükseltti. Demba Ba ve Visca, sezonu 13'er golle tamamladı ve takımlarının en golcü ismi oldu. Bu iki ismi 11 kez gol sevinci yaşayan Fransız futbolcu Enzo Crivelli takip etti.

