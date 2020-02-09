ÖZET | Kayserispor - Antalyaspor maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor evinde Antalyaspor'u konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor iki kere öne geçtiği mücadelede Antalyaspor ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Kayserispor - Antalyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada 41. dakikada Kayserispor Bernard Mensah'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Hemen ardından 45+1'de bu kez Sinan Gümüş penaltıdan attığı golle skora 1-1'lik eşitliği getirdi. Kayserispor ikinci yarıya hızlı başladı ve 46. dakikada Pedro Henrique'nin golüyle 2-1 öne geçti. Antalyaspor'da 83. dakikada sahneye çıkan Fredy attığı golle maçın sonucunu belirledi.

Kayserispor bu sonuçla ligde puanını 12'ye çıkarırken son sırada kalmaya devam etti. Antalyaspor ise 19 puanla 15. sıradaki yerini korudu.

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ