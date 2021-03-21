ÖZET | Konyaspor - Alanyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor ile Çağdaş Atan'ın ekibi Alanyaspor kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip Cihalleshi'nin 13. dakikada attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 36'ya yükseltirken, Alanyaspor 49 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Koray Gençerler xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xxx, Ahmet xxx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Diomande xx (Oğuz Kağan dk. 75 x), Amir xxx, Sekidika xx (Adil dk. 86 ?), Rahmanovic x (Milosevic dk. 59 x), Bütüçi xx (Kravets dk. 75 x), Cikalleshi xx
Yedekler: Eray, Shengelia, Miya, Doğan Can, Musa, Daci
Teknik Direktör: İlhan Palut
Alanyaspor: Marafona xx, Fatih xxx, Caulker xx, Tzavellas xxx (Davidson dk. 79 x), Moubandje xx, Siopis xx (Ceyhun dk. 79 x), Berkan xx, Juanfran xx, Salih xx, Umut xx (Mustafa dk. 63 x), Bareiro x (Hasan Hüseyin dk. 86 ?)
Yedekler: Serkan, Alpay, Efkan, Tayfur, Tetah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Cikalleshi (dk. 13) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Diomande, Rahmanovic, Adil (Konyaspor), Bareiro, Tzavellas, Salih, Ceyhun (Alanyaspor)
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