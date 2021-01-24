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ÖZET | Konyaspor - Antalyaspor maç sonucu: 0-0

24.01.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Konyaspor - Antalyaspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig’in 21. haftasında Konyaspor, Antalyaspor’u konuk etti. Müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.

Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Konyaspor puanını 23'e, konuk Antalyaspor ise 26'ya yükseltti. Antalyaspor, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise gelecek haftayı BAY geçecek.

KONYASPOR - ANTALYASPOR

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Metin xx, Bilal Gölen xx

Konyaspor: Eray xx, Skubic xxx, Ahmet xx, Abdülkerim xx, Barış xx, Jevtovic xx, Amir xx (Oğuz Kağan dk. 86 ?), Ömer Ali xx (Shengelia dk. 86 ?), Musa xx (Rahmanovic dk. 73 x), Cikalleshi x (Bütüçi dk. 46 xx), Kravets xx
Yedekler: Erten, Milosevic, Guilherme, Ali, Eduok, Daci
Teknik Direktör: İsmail Kartal

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Naldo xxx, Kudryashov xxx, Eren xxx, Hakan xx, Nuri xx, Gökdeniz xx (Serdar Gürler dk. 90+2 ?), Fredy xx, Amilton x (Sam dk. 88 ?), Jahovic xx (Orgill dk. 74 xx)
Yedekler: Ferhat, Bahadır, Drole, Mevlüt Han, Serdar Poyraz, Imeri, Veysel
Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı Kartlar: Amir (Konyaspor), Amilton (Antalyaspor)

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