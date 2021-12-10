ÖZET | Lazio 0-0 Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında Galatasaray, Lazio ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray, grubu namağlup lider tamamladı ve bir üst çıkmayı garantiledi. Lazio - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

TERİM'DEN İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ncı hafta maçında Lazio'ya konuk olan Galatasaray, son resmi maça göre kadroda 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Teknik Direktör Fatih Terim, Spor Toto Süper Ligi'nin 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Altay maçının kadrosuna göre, Lazio maçında ilk 11’de değişikliğe gitti.

Terim, Lazio karşısında Mustafa Muhammed'in yerine Diagne'ye, Halil Dervişoğlu yerine de Babel'e ilk 11'de yer verdi.

Bu arada, yaklaşık 4 aydır sahalardan uzak olan Arda Turan, İtalya’ya getirilmesine karşın kadroya adı yazılmadı.

Ev sahibi Lazio'da İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ise Serie A'nın 16. haftasında deplasmanda 3-1 yendikleri Sampdoria maçının kadrosuna göre, Galatasaray maçının ilk 11’inde sadece bir oyuncuyu değiştirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, Cataldi'nin yerine bu müsabakada, orta sahanın ortasında Lucas Leiva'ya forma şansı verdi.

SARRI VE TERİM GÖRÜŞTÜ

Maçtan önce Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, sarı-kırmızılıların yedek kulübesinin önüne gelerek Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e başarılar diledi. İki teknik adam bir süre sohbet etti.

Sarri’den sonra Lazio'da yedekler arasında yer alan bir dönem Türkiye’de de top koşturan Vedat Muric'in de Teknik Direktör Terim'in yanına gelerek selam verdiği görüldü.

Karşılaşma öncesinde takımlar sahaya çıkmadan önce Olimpiyat Stadı'nda müzik eşliğinde stat ışıklarıyla şov yapıldı.

BAŞKANLAR TRİBÜNDEN İZLEDİ

Karşılaşmayı Lazio Kulübü Başkanı Claudio Lotito ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas da tribünden izledi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da maçı tribünden takip etti.

TRİBÜNDE 20 BİN TARAFTAR

Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi soğuk havaya rağmen 20 bin civarında futbolsever tribünden izledi. Laziolu taraftarlar, maça ilgi gösterdi.

UEFA'nın, 30 Eylül'de Olimpik Marsilya-Galatasaray maçındaki tribün olayları nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarları 2 deplasman maçından men etmesi sebebiyle bu karşılaşmada Galatasaraylı taraftarların yer alması gereken deplasman tribünü boş kaldı. Buna karşın, karşılaşmaya giren az sayıda sarı-kırmızılı taraftarın tribünlerde olduğu görüldü.

MAÇ ÖZETİ

42' Galatasaray gole yaklaştı. Van Aanholt’un sağdan kullandığı köşe atışında top doğrudan Lazio kalesine giderken, Zaccagni ve kaleci Strakosha topu gol çizgisinden uzaklaştırdı.

44' gelişen Lazio atağında, Zaccagni’nin ceza sahası içinde soldan penaltı noktasına ortaladığı topa Immobile vuruş yaptı. Top az farkla üsten dışarı çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

56' Lazio'da Basic'in 25 metreden çektiği şut az farkla auta çıktı.

86' Felipe Anderson, topu ceza yayındaki Luis Alberto’ya çıkardı. İspanyol oyuncunun çektiği şutta top, kalenin sağından az farkla dışarı gitti.

90+3' Lazio ceza sahası içindeki karambolde Emre Kılınç vuruşunda gole yaklaştı ama topu ağlara gönderemedi.

Karşılaşma boyunca eşitlik bozulmadı ve Lazio ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste Roberto Alonso Fernandez (İspanya)

Lazio: Strakosha, Hysaj (Dk. 63 Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (Dk. 73 Cataldi), Basic (Dk. 73. Luis Alberto), Pedro (Dk. 63 Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli (Dk. 63 Morutan), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 88 Luyindama), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Mustafa Muhammed), Babel (Dk. 63 Emre Kılınç), Diagne (Dk. 69 Ömer Bayram)

Sarı kartlar: Dk. 11 Luiz Felipe (Lazio), Dk. 17 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 77 Ömer Bayram, Dk. 84 Emre Kılınç (Galatasaray)



