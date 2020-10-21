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ÖZET | Lazio - Borussia Dortmund maç sonucu: 3-1

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 21.10.2020 08:39 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk hafta maçında Lazio, konuk ettiği Dortmund'u 3-1 mağlup etti. Serie A ekibi, Borussia Dortmund'u 3-1'lik skorla geçti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Immobile, Hitz (K.K) ve Akpro kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Haaland'dan geldi. Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi karşılaşmaya yedek başladı. 67. dakikada oyuna dahil olan yıldız golcü skora etki edemedi.

ÖZET | Lazio - Borussia Dortmund maç sonucu: 3-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu ilk hafta karşılaşmasında Lazio, Dortmund'u ağırladı. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele Lazio'nun 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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    1. dakikada Ciro Immobile ile 1-0 öne geçen Lazio, 23. dakikada Marwin Hitz'in kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı 2-0'lık Lazio üstünlüğüyle biterken 71. dakikada Erling Haaland, Borussia Dortmund adına sahneye çıktı ve durumu 2-1'e taşıdı. 76. dakikada ise Jean-Daniel Akpa-Akpro, Lazio'nun üçüncü golünü kaydetti ve İtalyan ekibi sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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Lazio, gelecek hafta Club Brugge deplasmanına konuk olacak. Dortmund ise Zenit'i ağırlayacak.Grubun diğer maçında Club Brugge, Zenit'i deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Boşuna demiyoruz medya şişirmesi diye ve Lazio asla o parayı verip vedat çöpünü almaz. Her şey alavere dalavere.
Sanırım sonu arda gibi olacak.
vedat şişirilmiş bir balondur bunu daha evvelde yazdım......
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