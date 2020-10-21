ÖZET | Lazio - Borussia Dortmund maç sonucu: 3-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu ilk hafta karşılaşmasında Lazio, Dortmund'u ağırladı. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele Lazio'nun 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Lazio, gelecek hafta Club Brugge deplasmanına konuk olacak. Dortmund ise Zenit'i ağırlayacak.Grubun diğer maçında Club Brugge, Zenit'i deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.
Yıldız oyuncu koronavirüse yakalandı
Galatasaray'a transfer müjdesi! Kadro dışı...
Galatasaray'ın eski yıldızı koronavirüse yakalandı
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
''Şampiyon olursak statta gitar çalacağım''
Milan'da Hakan Çalhanoğlu şoku! Koltuk değnekleriyle çıktı...
F.Bahçeli eski yıldız koronavirüse yakalandı
Hakeme küfretmişti! F.Bahçeli yıldız ceza alacak mı?
Ciro Immobile'den Vedat Muriqi açıklaması
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi! Testis travmanası...
Trabzonspor ilk 5 haftada 5 puan çıkardı
Okuyucu Yorumları 4 yorum