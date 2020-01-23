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ÖZET | Leicester City 4-1 West Ham United (Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.01.2020 00:55 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında, milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, konuk ettiği West Ham United'ı 4-1 yendi.

ÖZET | Leicester City 4-1 West Ham United (Premier Lig)

King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kalma mücadelesi veren Leicester City, küme düşme hattında yer alan West Ham United'ı ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 24. dakikada Harvey Barnes ve 45+5. dakikada Ricardo Pereira'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. İkinci devrede West Ham United, 50. dakikada Mark Noble'nin ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Leicester City, Ayoze Perez'in 81. (penaltıdan) ve 88. dakikada fileleri havalandırmasıyla karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Leicester City'de Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı. Bu sonuçla Leicester City puanını 48'e çıkarırken, West Ham United 23 puanda kaldı.

TOTTENHAM TEK FARKLA KAZANDI

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham ise konuk ettiği Norwich City'yi Dele Alli ve Heung-Min Son'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Norwich City'nin tek golünü, 70. dakikada penaltıdan Teemu Pukki kaydetti. Tottenham puanını 34'e çıkarırken, Norwich City ise 17 puanla son sırada kalmaya devam etti.

(AA)

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Çağlar Söyüncü İngiltere Premier Lig leicester city west ham united

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