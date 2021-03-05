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ÖZET | Liverpool - Chelsea maç sonucu: 0-1

05.03.2021 10:29 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Liverpool - Chelsea maç sonucu: 0-1

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi.

Chelsea, deplasmanda Liverpool'u tek golle geçti. Ligin 26. hafta karşılaşmasında Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Londra temsilcisi Chelsea'yi konuk etti.

Chelsea, Mason Mount'un 42. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan Chelsea 1-0 galip ayrıldı.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak mücadelede 90 dakika görev aldı. Bu skorla Chelsea puanını 47'ye yükseltirken, Liverpool 43 puanda kaldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS


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İngiltere Chelsea Liverpool
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