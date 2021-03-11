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Liverpool - Leipzig maç sonucu: 2-0 (Ozan Kabak'ın gurur gecesi)

11.03.2021 08:53 | Son Güncelleme:
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Liverpool - Leipzig maç sonucu: 2-0 (Ozan Kabak'ın gurur gecesi)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Liverpool ile Leipzig karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan Liverpool, rövanşı da 2-0 alarak çeyrek finale adını yazdırdı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada ikinci yarıda kilidi açan isimler ilk maçtaki gibi Salah ve Mane oldu. Öte yandan Liverpool'da milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada mücadele etti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Liverpool ile Red Bull Leipzig karşı karşıya geldi.

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İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında Liverpool aradığı golleri buldu. 70. dakikada sağ çaprazda Jota'dan topu alan Salah, önündeki rakibini geçerek penaltı noktası gerisinde sert bir vuruşla maçtaki ilk skoru kaydetti.

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Golden 4 dakika sonra da Mane farkı ikiye çıkardı. Origi'nin sağdan ortasına kale sahası içinde dokunan Mane ağları sarstı. Mücadele 2-0 Liverpool lehine sonuçlanınca tur atlayan taraf da İngiliz ekibi oldu.
Milli futbolcu Ozan Kabak ise Liverpool forması ile 90 dakika sahada mücadele etti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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