ÖZET | Liverpool - Southampton maç sonucu: 4-0

Premier Lig'de 25. hafta mücadelesinde Jürgen Klopp'ün takımı Liverpool ile Ralph Hasenhüttl'un çalıştırdığı Southampton kozlarını paylaştı. Liverpool Southampton maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Anfield'da oynanan karşılaşmada Liverpool 4-0'lık skorla kazandı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain, 60'ta Jordan Henderson ile 72 ve 90'da Muhammed Salah kaydetti.

FIRMINO 3 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Alınan bu sonucun ardından Liverpool ligdeki 24. galibiyetini elde etti. Salah ligde 14 gole ulaştı. Firmino ise maçı 3 asistle tamamladı.

Ligde üst üste 16. kez kazanan namağlup lider Liverpool, toplamda 24. galibiyetini alırken puanını 73'e çıkardı. Southampton ise 31 puanda kaldı.

