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ÖZET | Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray

21.10.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi E Grubu3. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Rus temsilcisini Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile mağlup etti. Lokomotiv Moskova - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray lider konumda bulunduğu E Grubu'nda grubun son sırasındaki Lokomotiv Moskova'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar deplasmanda L. Moskova'yı 1-0 mağlup etti. Lokomotiv Moskova - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Lokomotiv Stadyumu'nda oynanan mücadelede Galatasaray rakibini 1-0 mağlup etti.

Maçın ilk devresinde önemli bir pozisyon yakalayamayan Galatasaray, ikinci devre Nelsson, Babel, Muhammed ve Kerem ile gollük pozisyonlar buldu. 82. dakikada Morutan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu takımını galibiyete taşıdı.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 7 yaparken liderliğini devam ettirdi. Lokomotiv Moskova ise 1 puanla son sırada kaldı.

Gruptaki bir sonraki karşılaşmada Galatasaray, 4 Kasım'da sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.

TERİM'DEN 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de hafta sonunda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını Lokomotiv Moskova karşısında sahaya sürdü.

Alpaslan Öztürk, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu yedeğe çeken Terim, Rus ekibi karşısında bu futbolcuların yerine Marcao, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Ryan Babel'e formayı verdi.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arda Turan ve Sacha Boey ile UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maçın kadrosunda yer almadı.

BARIŞ ALPER 11'E GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipte ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı.

Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçının başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz, daha önce Süper Lig'deki Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Alpaslan Öztürk, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra İsmail Çipe, Ömer Bayram, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne oturdu.

MAÇ ÖZETİ

16' ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerk, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Muslera'nın dokunduğu top, Kerk'e çarparak yandan dışarı gitti.

38' Kerk'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Maradishvili'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Lokomotiv

Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Tiknizyan, Pablo, Jedvaj, Rybus, Maradishvili, Barinov, Beka Beka, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz, Babel, Mustafa Muhammed

Sarı kartlar: Dk. 36 Babel, Dk. 43 Taylan Antalyalı (Galatasaray)

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UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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