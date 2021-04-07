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ÖZET | Manchester City - Dortmund maç sonucu: 2-1

07.04.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Dortmund'u 2-1 mağlup etti.

ÖZET | Manchester City - Dortmund maç sonucu: 2-1

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Dortmund'u 2-1 mağlup ederek avantaj elde etti.

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Maçın 19. dakikasında Mahrez'in asisti ile Kevin De Bruyne Manchester City'i öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk devresi 1-0 Manchester City üstünlüğü ile tamamlandı.

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İkinci yarıda Dortmund daha baskılı oyunu ile oyuna denge getirmek için büyük mücadele verdi ve 84. dakikada Marco Reus ile skoru 1-1 yaptı. Golün hemen ardından vites yükselten Manchester City, 90. dakikada Foden ile tekrar öne geçti ve mücadeleden de 2-1 galip ayrıldı.

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Rövanş karşılaşması ise 14 Nisan Çarşamba günü Signal-Iduna Park'ta oynanacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA / REUTERS

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UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund
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