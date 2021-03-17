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  4. ÖZET | Manchester City - Mönchengladblach maç sonucu: 2-0

ÖZET | Manchester City - Mönchengladblach maç sonucu: 2-0

17.03.2021 08:35 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Manchester City - Mönchengladblach maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City, Borussia Mönchengladbach'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Guardiola'nın öğrencileri, 12. dakikada Kevin De Bruyne'ün golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren Manchester ekibi, 18. dakikada sezonun formda ismi İlkay Gündoğan ile ikinci golü buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen İngiliz ekibi, ilk maçta olduğu gibi 2-0 galip gelerek çeyrek finale çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İngiliz ekibi Manchester City, Alman temsilcisi Borussia Mönchengladblach'ı 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Mönchengladbach'ı Almanya'da 2-0 yenen Manchester City, rövanşta da aynı skorla kazanarak bir üst tura yükseldi.

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İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kevin de Bruyne ve 18. dakikada Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan kaydetti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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UEFA Şampiyonlar Ligi Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
mesut ozilden sonra yerli ve milli bir arkadaş daha...
Elin Alman'ından bize ne ki ????
ya adam milli takımı seçmiyor siz burda İlkay Gündoğanı bize övüyorsunuz aynı mesut özile yapıldığı gibi bırakın şu vatan hainleri bir müslüman olarak kendi adıma konuşuyorum dünyanın en iyi futbolcusu olsan ülkemden başka takımı seçmem önce vatan

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