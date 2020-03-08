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ÖZET | Manchester United - Manchester City maç özeti: 2-0

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.03.2020 23:15 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki derbide Manchester United, Manchester City'yi 2-0 mağlup etti. Manchester United - Manchester City maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Manchester United - Manchester City maç özeti: 2-0

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında oynanan derbi maçta Manchester United, sahasında Manchester City'yi 2-0 mağlup etti. Manchester United - Manchester City maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Manchester United, Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 30. dakikada Fransız yıldızı Anthony Martial'in golüyle 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, 90+7. dakikada Scott McTominay ile farkı ikiye çıkardı ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Manchester United, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez rakibini ligdeki iki maçta da mağlup etti.

24 yaşındaki Martial, 2006-2007 sezonunda iki lig mücadelesinde de Manchester City'ye gol atmayı başaran Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ilk Manchester Unitedlı futbolcu oldu.

Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 45'e çıkarırken, Manchester City 57 puanda kaldı.


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